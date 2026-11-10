Đà Nẵng còn mưa to và gió mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Đập dâng Nam Mỹ đã được kéo các cửa van phẳng lên cho nước lũ chảy qua. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Gió giật mạnh trên đất liền đã gây nghiêng, ngã đổ, tét cành một số cây xanh ở khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng, chủ yếu do mới cắt tỉa được 25% tán cây.

Mưa rất to làm mực nước sông Cu Đê dâng lên nhanh, đơn vị quản lý và vận hành đập dâng Nam Mỹ đã kéo các cửa van phẳng lên để đảm bảo thoát lũ.

Mực nước trên sông Cái (Đak Mi) tại trạm thủy văn Thạnh Mỹ đã dâng lên vượt mức báo động 1 vào sáng 10/11. Trong khi đó, mực nước sông Thu Bồn tại trạm thủy văn Hội An dâng lên vượt mức báo động 1 vào tối 9/11 do thủy triều dâng cao và sóng lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông nên từ nay đến hết đêm 11/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 350mm. Đề phòng mưa lớn cường suất 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 10 đến 12/11, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi.

Từ nay đến chiều 10/11, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường như: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Hòa Vang, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Leng, Trà My, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Sơn Trà, Phước Năng, Quế Phước, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Liên, Trà Tân, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Trên đất liền còn có gió mạnh cấp 3, giật cấp 5; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi của thành phố Đà Nẵng phổ biến 20-22℃.

Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5- 4m.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại Đà Nẵng giảm dần, thành phố còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.