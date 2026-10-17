Đà Nẵng có thí sinh đăng ký dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc gia 2026 đông nhất cả nước

Kỳ thi tiến tới tuyển chọn 8 thí sinh vào hai đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO 2027). Ảnh minh họa: DIỄM HƯƠNG

Vòng sơ khảo được tổ chức tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Anh Quốc (Đà Nẵng), do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng tổ chức.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo diễn ra từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 18/10. Thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trên giấy trong 120 phút, với đề thi song ngữ Việt - Anh, nhằm đánh giá kiến thức nền tảng, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Kỳ thi dành cho học sinh THCS và THPT, thu hút gần 3.000 thí sinh đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham gia. Trong đó, Đà Nẵng dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi, với 1.082 em.

Qua vòng sơ khảo, 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội. Tại đây, thí sinh thực hiện bài thi thực hành trên máy tính, tập trung vào xây dựng, huấn luyện và tối ưu các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Kỳ thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tiến tới tuyển chọn 8 thí sinh vào hai đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO 2027).

IAIO 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 25/2 đến 2/3/2027 tại Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam giao lưu, tranh tài với học sinh quốc tế; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.