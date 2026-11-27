Phối cảnh tổng thể Khu liên hợp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/11, tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ôtô NewCity do Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, với tổng diện tích 58,42 ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng dự kiến đạt 150.000 xe/năm.

Theo thiết kế, khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m2. Khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Ông Trần Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô cho biết, Khu liên hợp được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt. Trong số đó xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện tự động, đồng thời kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Khi hoàn thiện và đưa vào sản xuất, các mẫu xe lắp ráp tại Khu liên hợp là xe công nghệ mới, gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), dòng xe dùng mô-tơ điện dẫn động bánh xe, động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát điện. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý 4/2028.

Cũng theo ông Trần Lâm, các sản phẩm sẽ phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, với mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa trên 60%. Ngoài ra vị trí nhà máy chỉ cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13 km, cách cảng Tiên Sa khoảng 27 km, thuận lợi cho việc nhập linh kiện và xuất xe thành phẩm. Về nhân lực, chủ đầu tư dự án cam kết sẽ ưu tiên tuyển dụng, đào tạo người lao động của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố đã định hướng Cụm công nghiệp Hòa Liên trở thành nơi thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Dự án là bước cụ thể hóa định hướng này, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp ôtô toàn cầu.

Thành phố kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ôtô tại Đà Nẵng, thu hút các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuỗi cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa; tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách khi đi vào hoạt động. Thành phố cũng mong muốn dự án là hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhân lực địa phương, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi./.