Đà Nẵng có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 12.709m², gồm 10.209m² đất nhà ở xã hội và 2.500m² đất nhà ở thương mại; tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.052 tỷ đồng; quy mô 493 căn, gồm 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Trong đó, khối nhà ở xã hội cao 17 tầng nổi, có 1 tầng hầm; khối nhà ở thương mại cao 5 tầng.

Dự án được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ Công an tại TP Đà Nẵng theo hình thức bán, cho thuê mua và cho thuê.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án triển khai từ quý 3-2026 đến quý 4-2028 do Công ty CP Đầu tư T&H Group Miền Trung làm chủ đầu tư.

Tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, nhiều cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, xa gia đình, chịu áp lực lớn trong công việc. Trong khi đó, không ít người còn khó khăn về kinh tế. Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp khó khăn, có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Các phương tiện, máy móc đã sẵn sàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, người dân đối với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, chú trọng thiết kế và cảnh quan kiến trúc.