Đà Nẵng có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 31/10, tại Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại đường Lê Trực (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 1.052 tỉ đồng.

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đồng chí Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Công an thành phố và một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội tại đường Lê Trực.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 12.709m2, gồm 10.209m2 đất dành cho nhà ở xã hội và 2.500m2 đất nhà ở thương mại, cung cấp 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Trong đó, khối nhà ở xã hội cao 17 tầng nổi, có 1 tầng hầm, khối nhà ở thương mại cao 5 tầng. Công trình dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý 4/2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an đang công tác tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, hiện nay nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng và một số đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố chưa có nhà ở. Đặc biệt sau khi sáp nhập tỉnh tháng 7/2025, nhiều cán bộ, chiến sĩ tại Quảng Nam cũ được điều động đến Đà Nẵng làm việc và đến nay phần lớn vẫn chưa có chỗ ở ổn định.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu việc xét duyệt, phân bổ căn hộ phải bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng và quy định về nhà ở xã hội. Trong đó quan tâm, ưu tiên những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu bức thiết nhất về nhà ở.

Thứ trưởng cũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án. Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, cần tập trung nguồn lực, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định việc triển khai dự án nhà ở xã hội thứ 2 tại Đà Nẵng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp lực lượng Công an an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí đề nghị Công an thành phố, các ban, sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, dự án nhà ở cho lực lượng Công an tại số 20 Ba Đình, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cũng đã được tổ chức khởi công xây dựng. Dự án gồm một khối nhà cao 25 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 30.000m², bố trí khoảng 238 căn hộ với diện tích bình quân khoảng 66m²/căn với tổng vốn đầu tư hơn 574 tỉ đồng.