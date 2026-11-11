Đà Nẵng có thêm đầu mối trung chuyển hàng hóa hơn 8,6ha

Ngày 10/11, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trung tâm không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển logistics của thành phố.

Chủ tịch TP Đà Nẵng nhìn nhận, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố có điều kiện tăng cường kết nối giao thông liên vùng, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất và lưu thông hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh.

Đà Nẵng có cảng biển, sân bay quốc tế và lợi thế kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố, những lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả khi địa phương tổ chức được các dòng hàng hóa, thu hút doanh nghiệp và hình thành dịch vụ logistics chất lượng, góp phần giảm chi phí cho nền kinh tế.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng được tự động hóa với nhiều robot.

Ông Hùng nhấn mạnh, chi phí sản xuất, vận hành và vận chuyển có ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Khi chi phí hợp lý và thời gian lưu thông được rút ngắn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Vì vậy, phát triển logistics không chỉ dừng ở đầu tư kho bãi và dịch vụ vận chuyển mà trở thành bộ phận quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. "TP Đà Nẵng cần một hệ thống logistics hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới", ông nói.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho rằng đầu tư cho logistics không chỉ là đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Theo ông, việc đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và bổ sung năng lực logistics cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m2, tích hợp 7 nhóm công năng, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng, điều phối vận tải đa phương thức đến logistics xuất nhập khẩu, kết nối hải quan, dịch vụ giá trị gia tăng, logistics thương mại điện tử và điều hành số.

Nằm cách cảng Liên Chiểu khoảng 1km, trung tâm kết nối với quốc lộ 1A, cảng Tiên Sa và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Công trình được định hướng làm đầu mối gom hàng từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo trước khi đưa đi xuất khẩu; đồng thời tiếp nhận, phân phối hàng hóa đến các trung tâm tiêu thụ trong nước.