Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông

Dự báo thời tiết tại phường Hải Châu trong 10 ngày đến. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tổng lượng mưa dự báo cả đợt tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ.

Trong đó, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực trên có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 28/10 đến ngày 29/10, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết tại phường Tam Kỳ trong 10 ngày đến. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ngoài ra, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về đợt mưa.