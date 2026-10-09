Đà Nẵng có hơn 105.000 cửa hàng, hộ kinh doanh được tiếp cận bản đồ số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì làm việc với đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan, lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thành phố báo cáo nhiều kết quả nổi bật trong phát triển nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Trong đó, mô hình hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số gắn với bản đồ số, vận hành từ ngày 2/9/2026, được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn thí điểm để nhân rộng toàn quốc.

Đến ngày 2/10/2026, thành phố có 105.745/108.789 cửa hàng, hộ kinh doanh được tiếp cận chương trình, đạt 97,2%; trong đó, 27.014 hộ được tư vấn, cài đặt, kích hoạt và hỗ trợ sử dụng các giải pháp số như quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu khoảng 124.400 hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ trên bản đồ số; hỗ trợ xây dựng 8.230 website, đăng ký tên miền quốc gia cho 8.649 hộ kinh doanh và miễn phí 2 năm vận hành website. Có 13 doanh nghiệp công nghệ số, ngân hàng đồng hành triển khai chương trình.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, toàn thành phố có 2.303/2.312 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, đạt 99,61%; trong đó có 1.646 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hệ thống hành chính công chủ động ghi nhận khoảng 5.900 hồ sơ, quản lý khoảng 15.400 giấy phép và gửi khoảng 36.900 thông báo nhắc hạn qua email, tin nhắn SMS và Zalo. Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã gửi 135.235 cảnh báo hồ sơ thủ tục hành chính sắp đến hạn.

Kho dữ liệu dùng chung của thành phố tích hợp gần 6.000 bộ dữ liệu từ 120 cơ quan, đơn vị; Cổng dữ liệu mở cung cấp hơn 3.000 bộ dữ liệu. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) vận hành 66 nhóm dịch vụ với hơn 22 triệu lượt giao dịch.

Bên cạnh đó, thành phố kiện toàn 1.491 Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 tại thôn, tổ dân phố, với 11.385 thành viên; tổ chức 11 lớp tập huấn cho 2.200 lượt thành viên. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 91,23%. Ứng dụng Đà Nẵng Smart City có hơn 1,9 triệu lượt tải, gần 1 triệu người dùng hoạt động.

Thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thiện hướng dẫn về thử nghiệm, sản xuất, chứng nhận UAV; hướng dẫn về thuê dịch vụ công nghệ số, chính sách thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao và bố trí nhân lực chuyên trách về dữ liệu, Đề án 06, nền tảng số ở cấp xã...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề xuất nghiên cứu mô hình hành chính công một cấp; đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề về hành chính công chủ động tại Đà Nẵng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện cách làm và nhân rộng những giải pháp hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về chuyển đổi số, Đà Nẵng xác định triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường, gắn với yêu cầu quản lý, giám sát và hiệu quả thực tế. Thành phố đang xây dựng các tiêu chí chuyển đổi số ở cơ sở, yêu cầu việc ứng dụng công nghệ phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế thí điểm phù hợp để Đà Nẵng phối hợp với các bộ, ngành triển khai những mô hình chuyển đổi số mang lại giá trị. Qua đó, bảo đảm chuyển đổi số không dừng ở đầu tư hạ tầng hay ứng dụng công nghệ mà thực sự nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải đánh giá cao tinh thần làm việc thực chất, trách nhiệm của thành phố và các đơn vị.

Đặc biệt, đoàn đánh giá cao mô hình bản đồ số hộ kinh doanh; đồng thời ghi nhận chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố. Đoàn đề xuất phối hợp tổ chức hội nghị về hành chính công chủ động tại Đà Nẵng, kết hợp chuyển giao bộ học liệu phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn đề nghị thành phố làm rõ tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; rà soát tính thực chất của hồ sơ trực tuyến, khả năng kết nối dữ liệu, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và nhân lực cấp xã.