Đà Nẵng có 70 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng; các bộ trưởng, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng dự.

Ngày 24/8/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nêu rõ, đây là bước thể chế hóa rất kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhằm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả các chính sách về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt là các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia là bước đổi mới căn bản về khuôn khổ quản lý, điều hành nhằm khắc phục tình trạng nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc hướng dẫn và phân tán nguồn lực, đồng thời vẫn giữ nguyên trách nhiệm quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện chương trình, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: triển khai chương trình mới ở các cấp; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu, phương thức đánh giá kết quả đầu ra và rà soát các căn cứ chuyên môn, kỹ thuật; giảm tầng nấc trung gian, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan được phân công, bảo đảm chương trình vận hành thông suốt; chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý phân bổ nguồn vốn đơn thuần sang quản lý theo mục tiêu, sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bên phải) dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, thành phố đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 3199/QĐ-UBND của UBND thành phố về thực hiện các chương trình; thành lập 3 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và tập huấn nghiệp vụ cho gần 800 cán bộ cơ sở.

Đà Nẵng có 70 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (13 xã nhóm 1, 25 xã nhóm 2, 32 xã nhóm 3). Đến tháng 9/2026, có 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 64 xã đạt dưới 5 tiêu chí (bình quân khoảng 2 tiêu chí/xã); thành phố đang tập trung hỗ trợ 9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Đến ngày 9/10/2026, tổng kế hoạch vốn theo dõi thực hiện là 2.367 tỷ đồng, đã giải ngân 860 tỷ đồng, đạt 36,36% (tăng 118,735 tỷ đồng, tương ứng 5 điểm % so với ngày 2/10/2026). Trong đó, vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang 2026 giải ngân đạt 599/1.340 tỷ đồng, bằng 44,76%; vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 223/870 tỷ đồng, đạt 25,71%; vốn chuyển sang nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 giải ngân đạt 23,74%.

Qua rà soát 87 công trình, dự án gặp khó khăn, Đà Nẵng đã tháo gỡ cho 78 dự án tiếp tục thi công, cho dừng và điều chuyển vốn 7 dự án, còn 2 dự án khiếu kiện đang được xử lý. Toàn thành phố có 66/83 địa phương có vốn ghi nhận tăng giải ngân.

Để triển khai chương trình có hiệu quả, Đà Nẵng tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo; giao từng địa phương, chủ đầu tư lập tiến độ giải ngân chi tiết đến ngày 31/12/2026; kịp thời điều chuyển vốn các dự án không có khả năng thực hiện; ưu tiên công trình thiết yếu vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ có mục tiêu cho các xã khó khăn sau sắp xếp hành chính; các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về định mức chi, hỗ trợ sản xuất và giá vật liệu, nhân công miền núi.

Một góc khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Hùng Sơn. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/10/2026 của Thành ủy về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt tinh thần “6 rõ”, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 6/4/2026 của Thành ủy giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; nghiên cứu đề xuất thí điểm từ 1 đến 2 mô hình “làng trong phố, phố trong làng” làm cơ sở nhân rộng sau năm 2030...

Thành phố ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tăng ít nhất 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2020 theo Kết luận số 219-KL/TW ngày 6/11/2025 của Bộ Chính trị.