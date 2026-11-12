Đà Nẵng có 7 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu' cấp Trung ương năm 2026

Thành phố Đà Nẵng có 7 cá nhân đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Ảnh: T.HƯƠNG

Các “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương của thành phố Đà Nẵng được tuyên dương gồm: cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng; thầy giáo Hồ Thăng Lực, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Ngũ Hành Sơn; cô giáo Đặng Thị Diệu Hằng, Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường Hải Châu; TS. Trần Thị Diểm Na, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; TS. Lê Thị Huỳnh Anh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; TS. Văn Công Vũ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; ThS. Lê Vũ Trường Sơn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương nhằm ghi nhận, biểu dương nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội; từ đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Năm 2026, từ gần 600 hồ sơ đăng ký, 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt các tiêu chuẩn xét chọn. Đáng chú ý, 80% số nhà giáo đạt tiêu chuẩn đang đảm nhiệm các chức vụ trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Lễ tuyên dương và trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tại thành phố Đồng Nai.