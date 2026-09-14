Đà Nẵng có 38/94 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh; đại diện các ban HĐND thành phố, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn cho biết, qua xem xét báo cáo, HĐND thành phố nhận định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Kết quả này cho thấy quyết tâm chính trị và sự quan tâm đối với công tác phòng, chống ma túy ngày càng cao; các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp mạnh, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy.

Thành phố đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, xác định rõ chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp xây dựng địa bàn không ma túy.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn (trái) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh dự buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Buổi làm việc với Công an thành phố và các sở, ngành là cơ sở để Ban Pháp chế tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng "xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan nguồn lực thực hiện, việc hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, góp phần hạn chế tái nghiện.

Theo báo cáo, đến nay toàn thành phố có 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy. Thành phố đặt mục tiêu đạt ít nhất 40% xã, phường, đặc khu không ma túy trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy trong năm 2028.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an thành phố phát hiện, bắt giữ hơn 850 vụ với gần 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, các vụ án có yếu tố lợi dụng không gian mạng chiếm hơn 68% tổng số vụ được phát hiện, bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Lực lượng công an kiểm tra, xét nghiệm hơn 50.000 trường hợp, phát hiện gần 3.600 trường hợp dương tính với chất ma túy; bắt giữ hơn 1.400 trường hợp phạm tội, xử phạt gần 1.300 trường hợp với tổng số tiền 1,85 tỷ đồng; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc hơn 200 trường hợp và cai nghiện tự nguyện hơn 660 trường hợp.

Toàn thành phố đang quản lý gần 5.000 người liên quan đến ma túy, gồm gần 1.700 người sử dụng trái phép chất ma túy, hơn 1.850 người nghiện và gần 1.400 người bị quản lý sau cai nghiện. Hai cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố đang quản lý hơn 1.200 học viên.

Thành phố khen thưởng cá nhân, tập thể nhân lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy vào tháng 6 vừa qua. Ảnh minh họa: T.CÔNG

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi thông tin về công tác quản lý người nghiện, cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện, bố trí nguồn lực và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong phòng chống ma túy...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Công an thành phố kiến nghị tăng cường vai trò của các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở trong tham gia quản lý địa bàn, đối tượng liên quan ma túy; đồng thời tiếp tục quan tâm hướng dẫn, thẩm tra dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 104 của HĐND thành phố về chế độ, chính sách đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cho biết, qua giám sát tại cơ sở và báo cáo của Công an thành phố cho thấy quyết tâm rất cao trong xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Thời gian qua, Công an thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm; rà soát, quản lý người sau cai nghiện và đổi mới công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Công an thành phố và các ngành, địa phương duy trì kiểm tra, giám sát; nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng trong phát hiện, tố giác tội phạm ma túy qua nhiều kênh, hình thức.

Việc xây dựng địa bàn không ma túy phải gắn chặt với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng bộ công tác quản lý người cai nghiện và sau cai nghiện.

Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bảo đảm nguồn lực và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn khẳng định, kết quả giám sát cho thấy quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tại các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, tạo sức đề kháng trong cộng đồng trước ma túy, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Công an thành phố và các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng giải pháp; thường xuyên giám sát, đánh giá để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh.

Liên quan Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/3/2026 quy định mức chi đặc thù hỗ trợ đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ, người lao động thuộc Công an thành phố và Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy của HĐND thành phố, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khẳng định, đây là chính sách nhân văn, góp phần động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy nên cần triển khai đúng đối tượng.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc thù cấp xã; rà soát việc bố trí, xác định số lượng người được hưởng chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Ban Pháp chế sẽ tổng hợp các kiến nghị của sở, ngành, địa phương trong báo cáo giám sát, đề xuất giải quyết những vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc thực hiện lộ trình xây dựng thành phố không ma túy.