Đà Nẵng có 3 điển hình được biểu dương tại hội nghị toàn quốc về ban công tác Mặt trận

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn A Duông, xã Đông Giang nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Hội nghị là dịp tổng kết chặng đường 10 năm nỗ lực, trách nhiệm của ban công tác Mặt trận khu dân cư trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời tôn vinh 54 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu đã tận tụy cống hiến vì sự bình yên của nhân dân và cuộc sống an toàn tại mỗi gia đình, khu dân cư trên khắp mọi miền đất nước.

Từ thực tiễn cơ sở, ban công tác Mặt trận không chỉ là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền mà còn là cầu nối tập hợp nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, vận động người dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Những cách làm hiệu quả từ khu dân cư là cơ sở để tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố Đà Nẵng có 3 điển hình được biểu dương, gồm: tập thể Ban Công tác Mặt trận thôn A Duông (xã Đông Giang); bà Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Hương Trà Tây (phường Hương Trà); ông Trần Minh Nhật, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Xuân Đán 2 (phường Thanh Khê).

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Hoạt động hiệu quả của ban công tác Mặt trận đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.