Đà Nẵng có 3 cá nhân được tuyên dương 'Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới'

Từ trái qua phải, ông Bùi Thanh Phú (phường Hải Vân), ông Phan Ngọc Anh (xã Thu Bồn) và ông Lê Văn Khoa (phường Hòa Cường) đoạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026. Ảnh: NGUYỄN ÚT

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Theo Ban tổ chức, trong số 127 hồ sơ được Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố đề cử, có khoảng 70 hồ sơ đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm; trong đó nhiều mô hình đạt từ 30 - 200 tỷ đồng/năm. Hội đồng bình chọn chung khảo đã họp và lựa chọn 96 gương mặt nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.

Đây là những tấm gương nông dân giàu tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng có 3 cá nhân xuất sắc được vinh danh gồm: ông Bùi Thanh Phú (phường Hải Vân), ông Lê Văn Khoa (phường Hòa Cường) và ông Phan Ngọc Anh (xã Thu Bồn).