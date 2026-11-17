Trong số đó, Đại học Đà Nẵng có 2 trường là Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Các trường được ngân sách ưu tiên đầu tư trang thiết bị, phần mềm bản quyền để xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn.

Giảng viên được hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học; sinh viên được hưởng các chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng, miễn, giảm học phí theo quy định.

Việc tham gia chương trình gắn với điều kiện về năng lực và chuẩn đào tạo ngành vi mạch bán dẫn. Các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu có thể đăng ký tham gia để được hưởng cơ chế hỗ trợ; những trường không bảo đảm điều kiện có thể bị đưa ra khỏi danh sách.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính đặc thù cho người học các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn tại những trường này, gồm học bổng, miễn và giảm học phí.

Đội ngũ giảng viên cũng được ưu tiên đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và hưởng các chính sách khuyến khích.

Theo Nghị định số 179/NĐ-CP, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc một số ngành vi mạch bán dẫn có thể được hỗ trợ lần lượt 4,5 triệu đồng, 6,3 triệu đồng và 8,4 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Chương trình 1017 đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên cho ngành công nghiệp bán dẫn, tập trung vào các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất bán dẫn.