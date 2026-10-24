Đà Nẵng có 2 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú'

Trong danh sách 35 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, thành phố Đà Nẵng có 2 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tre mỹ nghệ và đan mây tre thủ công mỹ nghệ. Cụ thể, ông Võ Tấn Tân (trú tại tổ 8, tổ dân phố Tam Thanh, phường Hội An Đông) được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” với nghề tre mỹ nghệ.

Ông Nguyễn Trường Thiên (trú tại khối 3, xã Núi Thành) được đề nghị xét tặng danh hiệu này với nghề đan mây tre thủ công mỹ nghệ. Đây là những nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo, kỹ thuật xử lý nguyên liệu và khả năng tạo hình, góp phần làm phong phú các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống.

Ở danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” lần thứ 6, có 14 nghệ nhân ưu tú được đề nghị xét tặng. Các cá nhân đang nắm giữ nhiều nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như kim hoàn, tranh dân gian Đông Hồ, dệt lụa, dát vàng bạc quỳ, gốm sứ và điêu khắc kính nghệ thuật.

Đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, ngoài 2 cá nhân Đà Nẵng còn có các nghệ nhân ở Hà Nội, thành phố Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các nghề được đề cập đa dạng, từ gốm sứ, điêu khắc đá, làm nhà gỗ truyền thống, đắp phù điêu đến chế tác nữ trang, dệt thổ cẩm Chăm, áo dài Huế, chế tác nhạc cụ truyền thống, mây tre đan và dát vàng quỳ.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Theo đó, danh sách 49 cá nhân được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tải.