Đà Nẵng có 15 kỳ thủ tham dự Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Giải do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp thành phố Bắc Ninh tổ chức, quy tụ 106 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố, câu lạc bộ trên cả nước. Đây là các kỳ thủ đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn theo điều lệ, trong đó có những vận động viên đạt thứ hạng cao tại các giải quốc gia năm 2025, 2026; đạt danh hiệu kiện tướng, dự bị kiện tướng hoặc có hệ số Elo theo quy định.

Sự góp mặt của nhiều kỳ thủ có thành tích cao mang đến những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc giải, ngoài được trao huy chương, những kỳ thủ xuất sắc sẽ được xem xét giới thiệu vào đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế trong năm 2027.

Đội tuyển cờ tướng Đà Nẵng tham dự giải dưới hình thức xã hội hóa với 15 kỳ thủ. Giải là dịp để cờ tướng Đà Nẵng rà soát lực lượng hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.