Đà Nẵng có 1.454 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo đó, toàn thành phố có 1.454 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tương ứng với 1.454 thôn, tổ dân phố, với tổng số 5.882 thành viên. Số lượng cụ thể được xác định tại từng xã, phường, đặc khu theo quy mô dân số và các điều kiện khác theo quy định. Trong đó, một số địa phương có số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự lớn như phường Thanh Khê có 80 tổ với 335 thành viên; phường Ngũ Hành Sơn 54 tổ với 224 thành viên; phường Hải Châu có 51 tổ với 226 thành viên; phường Hòa Khánh có 52 tổ với 206 thành viên.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại từng thôn, tổ dân phố được xác định theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 78/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ quyết định và các quy định pháp luật liên quan để tổ chức thành lập, kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; bố trí số lượng thành viên tại các thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm đúng số lượng được xác định. Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.