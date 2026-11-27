Ngày 27/11, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5415/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 31,6ha rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây thành phố với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Lào.

Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 31,6ha rừng để phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Theo quyết định, tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phục vụ dự án là 31,679ha, thuộc địa bàn các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 22,767ha, rừng trồng 8,912ha.

Như Báo CAND đã đưa tin, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D khởi công ngày 26/6/2026, có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Theo thiết kế, dự án có chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 (thuộc xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km72+700, giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc xã La Dêê).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp III và cấp IV miền núi, mặt đường rộng 9m, vận tốc thiết kế từ 40 - 60km/giờ.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 14D, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây TP Đà Nẵng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 14D đặt ra yêu cầu hài hòa giữa phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên rừng.

Trong quá trình triển khai dự án, công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

Trước đó, ngày 11/11, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực tế toàn tuyến Quốc lộ 14D, đồng thời làm việc với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị vận tải nhằm rà soát, thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra điều kiện lưu thông trên tuyến, các vị trí đang thi công, những đoạn đường bị thu hẹp, điểm tránh xe và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua thực tế, đoàn ghi nhận những khó khăn trong việc vừa triển khai thi công, vừa duy trì hoạt động vận tải trên tuyến đường có địa hình đèo dốc, nhiều đoạn quanh co, điều kiện lưu thông phức tạp.

Quốc lộ 14D là tuyến giao thông huyết mạch khu vực phía Tây thành phố, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, việc hạn chế phương tiện từ 4 trục trở lên, tương đương 30 tấn, lưu thông trên tuyến kể từ ngày 10/10/2026 đã phát sinh một số khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến trao đổi của các đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông sát với điều kiện thực tế. Việc phân luồng phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thi công công trình, an toàn cho người và phương tiện với nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thương qua biên giới.

Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng khảo sát thực tế các vị trí thi công và những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên Quốc lộ 14D.

Đối với phương án lưu thông, trước mắt, các đơn vị thống nhất định hướng tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông bình thường trên tuyến đến hết ngày 31/12/2026 nhằm giải tỏa lượng hàng tồn đọng. Từ ngày 01/01/2027, dự kiến kiểm soát tổng trọng tải phương tiện không vượt quá 42 tấn/xe, bao gồm cả xe và hàng hóa.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, gọn từng đoạn; bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và nhân lực điều tiết giao thông 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu.

Đồng thời, phải chủ động phương tiện cứu hộ, giải tỏa sự cố, không để vật liệu, đất đá tập kết gây cản trở hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Các doanh nghiệp vận tải cần chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, khổ giới hạn, tốc độ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua tuyến.

Đối với lực lượng Công an, Phòng CSGT được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn trong thi công. Công an các xã có tuyến Quốc lộ 14D đi qua chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.