Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để phục vụ dự án thuộc địa bàn các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê với tổng diện tích 31,679ha, bao gồm 22,767ha rừng tự nhiên và 8,912ha rừng trồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D khởi công ngày 26/6/2026, có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Theo thiết kế, dự án có chiều dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 (thuộc xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km72+700, giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc xã La Dêê).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp III và cấp IV miền núi, mặt đường rộng 9m, vận tốc thiết kế từ 40 - 60km/giờ.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 14D, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển khu vực phía tây thành phố Đà Nẵng.