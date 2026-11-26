Ngày 26/11, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D.

QL14D là tuyến đường huyết mạch kết nối nước Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Theo đó, tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 31,679ha. Trong đó, gồm 22,767ha rừng tự nhiên và 8,912ha rừng trồng tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê.

Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D vừa được khởi công vào ngày 26/6/2026, tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng.

Theo thiết kế, dự án cải tạo, nâng cấp QL14D dài 65,37km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1332+610 (thuộc xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km72+700, giáp khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc xã La Dêê).

QL14D được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV miền núi, rộng 9m, vận tốc thiết kế từ 40 - 60km/giờ.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên QL14D, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tăng cường kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây TP Đà Nẵng.