Đà Nẵng chuyển mục đích hơn 32ha đất rừng phục vụ 2 dự án giao thông trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu, bên trái) kiểm tra tiến độ thi công dự án quốc lộ 14D vào tháng 9/2026. Ảnh: TRỌNG HUY

Cụ thể, đối với dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D (có tổng diện tích thực hiện 248,08ha), HĐND thành phố thống nhất chuyển đổi 31,679ha đất rừng (gồm 22,767ha rừng tự nhiên và 8,912ha rừng trồng) tại các xã: Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Việc triển khai dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 4/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam (nay là UBND thành phố Đà Nẵng) và được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án tại Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 26/12/2025.

Dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan đang được thi công. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ họp cũng quyết định chuyển mục đích 0,9934ha rừng trồng để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu).

Dự án có tổng diện tích 31,0766ha, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư; được phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 19/1/2026 và quyết định đầu tư tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 30/6/2026.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố, kết nối thông suốt mạng lưới giao thông quốc gia và trục chính đô thị tiếp cận cảng Liên Chiểu, Trung tâm logistics, Khu thương mại tự do. Đặc biệt, tuyến đường sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng "thắt cổ chai" của tuyến tránh phía Nam hầm Hải Vân - Túy Loan.