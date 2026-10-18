Đà Nẵng chuyển hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gia tăng giá trị trải nghiệm

Thúc đẩy kết nối, mở rộng cơ hội kinh doanh

Sáng 18/10, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức khai mạc, nhấn mạnh vai trò kết nối, giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp trong phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch.

Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future - Kết nối đối tác, kiến tạo tương lai”, sự kiện do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (DATA) tổ chức, quy tụ hơn 300 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế, 400 đối tác mua trong nước cùng hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự.

Điểm nhấn của DITF 2026 là hơn 7.000 lượt kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp (B2B), cho thấy nhu cầu hợp tác, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Qua đó, các bên có thêm cơ hội trao đổi về nhu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Không gian giao thương và kết nối giữa các doanh nghiệp tại DITF 2026.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch DATA, cho biết đây là năm thứ ba DITF được tổ chức. Sự kiện không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm hiểu nhu cầu của từng thị trường khách mà còn thúc đẩy hình thành các sản phẩm du lịch liên kết, từ nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản đến du lịch hội nghị, hội thảo và sự kiện (MICE).

“Thông qua các cuộc gặp được tổ chức có định hướng, doanh nghiệp có điều kiện trao đổi sâu hơn về chính sách hợp tác, khả năng phát triển sản phẩm và kế hoạch khai thác nguồn khách. Giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở quy mô tham dự mà còn ở khả năng tạo ra những cơ hội kinh doanh thực chất, góp phần phát triển du lịch theo chiều sâu”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chuyển trọng tâm sang chất lượng và giá trị gia tăng

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của DATA, các đơn vị tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế trong việc duy trì, phát triển DITF. Qua đó, sự kiện góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao vị thế du lịch Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và thế giới.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, thành phố định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế và tạo giá trị gia tăng. Trọng tâm được chuyển từ tăng trưởng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thu hút du khách quay trở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đà Nẵng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, nền tảng du lịch số cùng các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, thu hút thêm du khách và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời phát huy lợi thế, chia sẻ cơ hội và thúc đẩy các giá trị phát triển lâu dài cho ngành du lịch.

Liên kết chuỗi sản phẩm, nâng sức cạnh tranh

Đánh giá về xu hướng thị trường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho rằng du lịch toàn cầu và Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ký kết hợp tác tại DITF 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tài nguyên du lịch sẵn có mới chỉ là điều kiện cần. Năng lực kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm trọn gói và xây dựng trải nghiệm khác biệt mới là những yếu tố quan trọng giúp điểm đến và doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Để các hoạt động kết nối trong khuôn khổ DITF 2026, diễn ra từ ngày 16 - 19/10, mang lại giá trị lâu dài, bà Cao Thị Ngọc Lan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: chuyển hóa kết nối giao thương thành cơ hội kinh doanh thực chất; phát triển sản phẩm có bản sắc, chất lượng cao và sức cạnh tranh; đồng thời tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế.

Với định hướng lấy hiệu quả hợp tác và chất lượng sản phẩm làm trọng tâm, DITF 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường và thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.