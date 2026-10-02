Đà Nẵng: Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QV)

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 150 nghìn vườn, trang trại, với các sản phẩm đặc sản chủ lực tiêu biểu, mang đặc trưng, đặc sản như: măng cụt, lòn bon, bưởi da xanh, sầu riêng, cam giấy Tiên Hà và hồ tiêu. Đồng thời, Đà Nẵng có các loại cây dược liệu quý như: sâm Ngọc Linh, Đẳng Sâm, sâm Ba kích… đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình, trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trong hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan như: Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới: Điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng và giải pháp; giải pháp phát triển du lịch cộng đồng nông thôn; liên kết, tổ chức tour du lịch trang trại, nhà vườn; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại xã Tiên Phước: các điểm nghẽn và đề xuất; Kinh nghiệm, giải pháp triển khai chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; Mô hình kinh tế vườn, trang trại số-kinh nghiệm và bài học thực tiễn…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QV)

Hội thảo kỳ vọng sẽ hình thành được những đề xuất cụ thể để thành phố Đà Nẵng có thể lựa chọn, triển khai một số mô hình điểm về kinh tế vườn, kinh tế trang trại số. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; thúc đẩy đầu tư hạ tầng số; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; kết nối doanh nghiệp công nghệ với khu vực nông nghiệp. Qua đó từng bước đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu chia sẻ, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hiện Đà Nẵng đang triển khai các giải pháp chuyển đổi mạnh mẽ từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, lấy giá trị gia tăng, hiệu quả và thị trường làm trọng tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tham quan Khu trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm kinh tế vườn. (Ảnh: QV)

“Để các giải pháp tại hội thảo thực sự đi vào cuộc sống và hiện thực hóa mục tiêu “tăng trưởng hai con số”, các sở, ngành và các địa phương có liên quan phối hợp triển khai ngay các giải pháp chuyển đổi số cụ thể với doanh nghiệp đồng hành cho chủ nhà vườn, trang trại theo hướng có sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể và hiệu quả đo lường được. Đặc biệt sớm hoàn thiện và triển khai rộng rãi cơ sở dữ liệu, bản đồ số nhà vườn, trang trại toàn thành phố”, đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị.