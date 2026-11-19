Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu).

Mở rộng đường tránh Nam Hải Vân góp phần tăng cường khả năng kết nối với cảng Liên Chiểu.

Theo đó, Đà Nẵng quyết định chuyển mục đích sử dụng khoảng 1ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất tại phường Hải Vân tại các lô 1, 3, 8, 13, 19, khoảnh 1, tiểu khu 16.

UBND Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải quyết các nội dung liên quan về đất đai.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng và cập nhật diễn biến rừng theo quy định.

UBND phường Hải Vân phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn các hộ gia đình khai thác rừng trồng trong phạm vi chuyển mục đích sử dụng; đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các thủ tục liên quan và giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn khai thác rừng đúng vị trí, ranh giới được duyệt và thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Được biết, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) có tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ vốn ngân sách TP Đà Nẵng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,36km; tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2029, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Điểm đầu tuyến tiếp giáp với nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, thuộc địa phận phường Hải Vân. Điểm cuối khớp nối với dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao), thuộc địa phận phường Liên Chiểu.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc thành phố, tăng cường khả năng kết nối với cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ cao và mạng lưới giao thông đối ngoại, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.