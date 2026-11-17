Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương triển khai các phương án bố trí, chuyển đổi công năng, sử dụng một số khu đất, công sở phù hợp với định hướng phát triển đô thị, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực tài sản công và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Một phần khu đất số 258 Bạch Đằng (trụ sở VTV8) và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ), rộng hơn 6.200 m2, được Đà Nẵng chuyển đổi thành không gian công cộng, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan… Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Ngày 17/11, Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký Quyết định về xử lý tài sản công và chuyển đổi công năng sử dụng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây và xã Thượng Đức. Thành phố sẽ điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý một số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt trước đó, đồng thời giao các đơn vị địa phương tiếp nhận, chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng.

Cụ thể, đối với phường Hội An, thành phố hủy danh mục cơ sở nhà, đất Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại số 108 Nguyễn Trường Tộ đã được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 20/4/2026. Thay vào đó, Đà Nẵng giao cơ sở nhà, đất này cho Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An để chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng. Cơ sở có diện tích đất 2.755 m², diện tích nhà 1.425 m².

Tại phường Hội An Tây, thành phố hủy danh mục tiếp nhận đối với cơ sở Trường Tiểu học Lê Độ (cơ sở 2) theo Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 13/10/2026. Thành phố giao cơ sở này cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây để chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng. Cơ sở có diện tích đất 2.532 m², diện tích nhà 320 m². Đối với xã Thượng Đức, thành phố giao hai cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã tiếp nhận, chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng, gồm: Trường Bổ túc văn hóa Đại Lãnh (cũ), tại thôn Hà Tân và Trường Mẫu giáo Đại Sơn, cụm Tân Đợi (cũ), tại thôn Đại Sơn.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa thống nhất phương án xây dựng mới trụ sở VTV8 tại các khu đất số 250, 252, 254 Bạch Đằng và một phần khu đất số 258 Bạch Đằng (khoảng 1.100 m² tại trụ sở VTV8 hiện nay). Đối với phần diện tích còn lại tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ) rộng hơn 6.200 m², thành phố định hướng sử dụng vào mục đích phục vụ công cộng như giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan…

Định hướng này nhằm hình thành không gian đô thị hài hòa với công viên hai đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn. Qua đó, các cơ sở nhà, đất được rà soát, sắp xếp không chỉ được xử lý về mặt quản lý tài sản công mà còn được nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần bổ sung các không gian và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Để triển khai chủ trương trên, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng theo quy định.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao các sở, ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt và tổng thể phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất trên địa bàn, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành.