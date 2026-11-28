Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Mai tham gia buổi tư vấn về giáo dục kỹ năng ứng xử trên không gian mạng và bảo đảm an toàn cho học sinh. Ảnh: ĐVCC.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Mai, xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, học sinh tham gia buổi tư vấn với chủ đề “Giáo dục kỹ năng ứng xử trên không gian mạng và bảo đảm an toàn cho học sinh”.

Nội dung tập trung vào việc xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, chuẩn mực trên mạng xã hội, đồng thời giúp các em nhận diện, phòng tránh những nguy cơ mất an toàn. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình giáo dục kỹ năng sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Liên Chiểu tổ chức tuyên truyền chủ đề “Không một mình - Kết nối không tổn thương” dành cho giáo viên chủ nhiệm.

Thông qua chương trình, giáo viên được nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và hỗ trợ học sinh trước những nguy cơ, hành vi gây tổn thương. Với vai trò gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với học sinh, giáo viên chủ nhiệm có điều kiện nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ bạn bè và những thay đổi trong hành vi để kịp thời hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết.

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức tuyên truyền chủ đề “Không một mình - Kết nối không tổn thương” dành cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: ĐVCC.

Cùng với những nguy cơ trong môi trường học đường, không gian mạng đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến và xâm phạm quyền riêng tư có thể xuất phát từ những mối quan hệ tưởng chừng bình thường trên mạng xã hội.

Từ tháng 11/2026, Phòng an ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình-Kết nối không tổn thương” tại nhiều trường học.

Nội dung tuyên truyền tập trung giúp học sinh nhận diện các phương thức, thủ đoạn giả danh người quen, kết bạn qua mạng xã hội, xây dựng quan hệ tình cảm để dụ dỗ gửi hình ảnh, video nhạy cảm, sau đó đe dọa, khống chế và tống tiền. Học sinh cũng được hướng dẫn nhận diện tình trạng “bắt cóc online” và những hình thức lừa đảo lợi dụng tâm lý tò mò, thiếu kinh nghiệm của lứa tuổi học đường.

Đến nay, chiến dịch đã được triển khai tại 35 trường học trên địa bàn thành phố. Qua các tình huống thực tế, lực lượng công an hướng dẫn học sinh thận trọng khi kết nối với người lạ, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, chia sẻ hình ảnh riêng tư hoặc làm theo những yêu cầu bất thường.

Khi phát hiện nguy cơ, học sinh cần chủ động dừng tương tác, lưu giữ bằng chứng và thông báo cho người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ kịp thời.

Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng , các cơ sở giáo dục cần cụ thể hóa công tác bảo vệ học sinh trên không gian mạng bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với từng cấp học. Trong đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng tình bạn đẹp và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Các thầy cô giáo của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng tham gia tuyên truyền chủ đề “Không một mình - Kết nối không tổn thương” dành cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: ĐVCC.

Cạnh đó, nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các nguy cơ trực tuyến. Việc hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026 là dịp tổ chức các hoạt động truyền thông, trải nghiệm, khuyến khích học sinh chủ động bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và lan tỏa cách ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng.