Đà Nẵng: Chung cư giữ sức hút, đất nền hạ nhiệt, nhà mặt phố tăng giá mạnh

Nhà mặt phố vẫn ghi nhận mức tăng giá đáng kể trong dài hạn, đặc biệt tại các khu vực có lợi thế du lịch ven biển. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng, thị trường đang xuất hiện nhịp điều chỉnh khi cả giá rao bán và giá thuê phổ biến đều giảm trong quý III/2026.

Trong cơ cấu tìm kiếm tại Đà Nẵng, đất nền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45%, song đã giảm từ mức 56% vào quý 3/2025. Ngược lại, chung cư ngày càng thu hút sự quan tâm khi tỷ trọng tăng từ 12% trong quý 1/2024 lên 24% vào quý 3/2026. Về giá bán, chung cư ghi nhận mức giảm nhẹ 1% so với quý trước, xuống 67 triệu đồng/m²; đất nền và nhà riêng cùng giảm 7%, lần lượt còn 78 triệu đồng/m² và 82 triệu đồng/m². Nhà mặt phố cũng giảm 7% xuống 137 triệu đồng/m², trong khi biệt thự đi ngang ở mức 100 triệu đồng/m².

Dù mức độ quan tâm có sự cải thiện về cơ cấu, hoạt động giao dịch thực tế vẫn gặp không ít khó khăn. Số liệu của batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý III/2026, có 46% môi giới ghi nhận lượng giao dịch chung cư giảm trên 50% so với quý trước; tỷ lệ này ở nhà riêng và biệt thự cùng là 50%, đất nền là 51%. Tuy nhiên, khi đánh giá triển vọng những tháng tới, chung cư vẫn là loại hình được nhiều môi giới lựa chọn nhất với tỷ lệ 35%, tiếp đến là nhà riêng (25%), đất nền (22%), nhà mặt phố (11%) và biệt thự (7%).

Ở phân khúc chung cư, thị trường Đà Nẵng duy trì xu hướng tăng trưởng giá trong dài hạn, đồng thời ghi nhận lợi suất cho thuê tương đối tích cực nhờ sự phát triển của du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng (cũ) đạt khoảng 15,8 triệu lượt, trong đó có 7,7 triệu lượt khách quốc tế. Cùng với đà phát triển du lịch, giá rao bán chung cư tăng mạnh từ 46 triệu đồng/m² trong quý I/2024 lên 67 triệu đồng/m² vào quý III/2026, tương đương mức tăng khoảng 46%.

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại Đà Nẵng đạt 4,5% trong quý III/2026, mức tăng rõ rệt so với 3,5% vào đầu năm 2024. Với tổng giá rao bán phổ biến khoảng 4,2 tỷ đồng/căn và giá thuê khoảng 17 triệu đồng/tháng, Đà Nẵng nằm trong nhóm thị trường có lợi suất cho thuê căn hộ cao nhất trong các địa phương được khảo sát, tương đương với Nha Trang (4,5%), vượt xa Thành phố Hồ Chí Minh cũ (3,4%) và Hà Nội (2,4%).

Xét theo khu vực, nhu cầu chung cư tập trung chủ yếu tại Sơn Trà, chiếm 40% tổng mức độ quan tâm, Ngũ Hành Sơn (21%) và Hải Châu (18%). Về giá bán, Hải Châu dẫn đầu với 85 triệu đồng/m², đi ngang so với quý trước; Sơn Trà đạt 82 triệu đồng/m², giảm 1%; Ngũ Hành Sơn đạt 56 triệu đồng/m², giảm 2%. Riêng Liên Chiểu ghi nhận mức tăng 2%, lên 41 triệu đồng/m². Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, mặt bằng giá căn hộ tại nhiều khu vực vẫn duy trì mức tăng đáng kể so với đầu năm 2024.

Ở phân khúc đất nền, thị trường Đà Nẵng bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh cả về giá rao bán và mức độ quan tâm. Tại khu vực Đà Nẵng cũ, giá rao bán đất nền tăng mạnh từ 43 triệu đồng/m² trong quý I/2023 lên 84 triệu đồng/m² vào quý II/2026, sau đó giảm nhẹ còn 78 triệu đồng/m² trong quý III/2026. Tại Quảng Nam cũ, giá đất nền cũng tăng từ 10 triệu đồng/m² trong quý I/2023 lên 22 triệu đồng/m² trong quý III/2026. Tuy nhiên, mức độ quan tâm tại cả hai khu vực đều có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào quý III/2025.

Trong cơ cấu tìm kiếm đất nền, Ngũ Hành Sơn tiếp tục dẫn đầu với 26% tổng mức độ quan tâm, tiếp đến là Liên Chiểu và Cẩm Lệ, cùng chiếm 13%. Giá rao bán đất nền trong quý III/2026 giảm tại hầu hết các khu vực, trong đó Liên Chiểu giảm mạnh nhất 8%, xuống 44 triệu đồng/m²; Hòa Vang giảm 7%, Sơn Trà giảm 5% và Ngũ Hành Sơn giảm 3%. Ở chiều ngược lại, Hội An ghi nhận mức tăng 5%, lên 39 triệu đồng/m².

Ở phân khúc nhà mặt phố, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng giá nổi bật trong gần hai năm trở lại đây. Cụ thể, từ quý I/2025 đến quý III/2026, giá rao bán nhà mặt phố tại Đà Nẵng cũ tăng 29%, từ mức 106 triệu đồng/m² lên 137 triệu đồng/m². Mức tăng này cao hơn so với mức tăng của Hà Nội (22%), trong khi Thành phố Hồ Chí Minh cũ ghi nhận mức giảm 6% trong cùng giai đoạn. Về nhu cầu, Hải Châu dẫn đầu với 31% tổng mức độ quan tâm, tiếp đến là Sơn Trà (21%) và Ngũ Hành Sơn (16%).

Đáng chú ý, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là hai khu vực ghi nhận mức tăng giá nhà mặt phố mạnh nhất, gắn liền với lợi thế du lịch và vị trí ven biển.

Xét về nguồn cầu, thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn chủ yếu thu hút người tìm kiếm tại địa phương. Trong quý III/2026, người dùng từ khu vực Đà Nẵng cũ chiếm 44% tổng mức độ quan tâm, tiếp đến là Hà Nội (15%) và Thành phố Hồ Chí Minh cũ (13%). Cơ cấu này cho thấy nhu cầu nội tại của địa phương giữ vai trò quan trọng, trong khi thị trường vẫn có sức hút đối với người mua từ hai đô thị lớn.

Nhìn một cách tổng quan, Batdongsan.com.vn đưa ra nhận định, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có sự phân hóa rõ nét qua từng loại hình. Phân khúc chung cư tại Đà Nẵng ngày càng thu hút sự quan tâm và duy trì lợi suất cho thuê tích cực nhờ động lực từ du lịch, trong khi đất nền bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng nóng. Nhà mặt phố vẫn ghi nhận mức tăng giá đáng kể trong dài hạn, đặc biệt tại các khu vực có lợi thế du lịch ven biển. Mặc dù vậy, tình hình giao dịch còn khó khăn cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để phục hồi.