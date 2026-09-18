Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức trang trọng hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các hoạt động kỷ niệm bao gồm: lễ dâng hương; hội thảo khoa học cấp quốc gia; lễ kỷ niệm trọng thể và các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, phát hành tem bưu chính.

Ngoài chương trình tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Thạnh Bình, Đà Nẵng), đoàn đại biểu thành phố dự kiến dâng hương tại phần mộ cụ ở núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng và Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Trung Bộ tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách” dự kiến tổ chức sáng 30/9 tại Trung tâm Hành chính thành phố với 200 đại biểu tham dự.

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 1/10 tại Nhà hát Trưng Vương với 700 đại biểu tham dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, thành phố cũng tổ chức trưng bày khoảng 3.000 bản sách, tư liệu, tranh ảnh; triển khai hàng ngàn phướn, pa-nô trực quan tại trung tâm thành phố.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cụ Huỳnh Thúc Kháng diễn ra từ ngày 1 đến 28/9/2026. Phim tài liệu 15 phút đang được hoàn thiện và bộ tem bưu chính đặc biệt dự kiến ra mắt tại hội thảo ngày 30/9.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn biểu dương tiến độ triển khai của các cơ quan. Tuy nhiên, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện kịch bản, khâu lễ tân, hậu cần, an ninh và kinh phí; kiên quyết không để bị động hay xảy ra sai sót.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các hoạt động cần tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và có chiều sâu văn hóa; qua đó tôn vinh cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong nhân dân. Đặc biệt, các đơn vị phải xây dựng phương án ứng phó thời tiết cho từng sự kiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

UBND thành phố được giao chỉ đạo rà soát kịch bản tổng thể, phương án đón tiếp, khánh tiết bảo đảm tầm vóc sự kiện quốc gia; Sở Tài chính rà soát phân bổ kinh phí công khai, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương hoàn thiện nội dung, chương trình điều hành.

Công tác tuyên truyền cần triển khai sâu rộng, hiện đại, làm nổi bật hình ảnh nhà báo, nhà văn hóa lớn Huỳnh Thúc Kháng gắn với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mọi nhiệm vụ phải xác định rõ người, rõ tiến độ và kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý.