Đà Nẵng chuẩn bị khởi công 8 dự án nhà ở xã hội, bổ sung hơn 4.500 căn

Đà Nẵng quyết tâm hiện thực hoá mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh XM.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại buổi làm việc do Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì, thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, TP Đà Nẵng được giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030 là 26.279 căn hộ (20.369 căn và nhà ở xã hội cho thuê là 5.910 căn). Trong đó, năm 2026 giao 2.370 căn; năm 2027 giao 4.700 căn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục 113 khu đất với tổng diện tích khoảng 390 ha để đầu tư nhà ở xã hội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án với khoảng 9.916 căn; giao chủ đầu tư 1 dự án với 831 căn; đã khởi công 4 dự án với khoảng 2.232 căn hộ và mở bán tại 4 dự án với 2.685 căn hộ. Trong 2 tháng cuối năm 2026, dự kiến khởi công thêm 8 dự án với khoảng 4.575 căn.

Tính chung năm 2026, dự kiến hoàn thành 1 dự án và 1 phần 2 dự án với khoảng 2.370 căn (gồm 1.460 căn để bán và 910 căn cho thuê), cơ bản đáp ứng chỉ tiêu năm 2026 được Chính phủ giao.

Nhằm tạo điều kiện rút ngắn thủ tục, huy động nguồn lực và tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, TP Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; ban hành cơ chế hỗ trợ dự án nhà ở xã hội; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở; rà soát, xác định danh mục quỹ đất; kiện toàn chức năng thực hiện nhiệm vụ Quỹ nhà ở; khảo sát nhu cầu và ban hành Đề án phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030.

Tuy nhiên, hiện nhiều dự án vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; tiến độ phụ thuộc vào điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời công trình hiện hữu và đầu tư hạ tầng kết nối khiến nguồn cung nhà ở cho thuê còn thiếu so với chỉ tiêu được giao. Một số nội dung về nguồn vốn, chi phí đầu tư, xử lý tài sản và điều kiện triển khai vẫn chưa được làm rõ.

Trước thực trạng này, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá thực chất tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội; làm rõ khả năng thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Tính tổng thể giai đoạn 2026–2030, trên địa bàn Đà Nẵng có 42 dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án thương mại đang triển khai với quy mô 33.207 căn (để bán: 29.910 căn, cho thuê: 3.297 căn). Dự kiến giai đoạn này sẽ hoàn thành khoảng 23.865 căn. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội độc lập: 26 dự án với 21.456 căn (đã hoàn thành 1 dự án 568 căn; đang thi công 5 dự án 4.056 căn; đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư 14 dự án 12.876 căn); nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại các dự án thương mại: 16 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với 11.751 căn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang thẩm định 13 dự án nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách với 13.819 căn.