Đà Nẵng: Chùa Minh Đức khởi công xây nhà cho hộ khó khăn tại xã Chiên Đàn

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 100 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và chùa Minh Đức vận động từ Quỹ Thiện Tâm Bắc Ninh, cùng sự chung tay của Phật tử, các nhà hảo tâm.

Căn nhà của cụ bà Nguyễn Thị Thi đã xuống cấp trầm trọng

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Chiên Đàn ghi nhận sự đồng hành của chùa Minh Đức và các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân còn khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Đại đức Thích Viên Quán, Trưởng ban Quản trị chùa Minh Đức cho biết việc chung tay xây dựng nhà ở cho người khó khăn là một trong những hoạt động an sinh được chùa Minh Đức quan tâm thực hiện, qua đó góp phần đưa tinh thần từ bi của Phật giáo vào đời sống bằng những việc làm thiết thực.

Đại đức Thích Viên Quán chia sẻ

Theo kế hoạch, công trình được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng về nhà ở khu vực nông thôn cho hộ nghèo, an toàn trú bão và dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026, sớm đưa vào sử dụng, giúp cụ bà Nguyễn Thị Thi ổn định nơi ở và an tâm trong mùa mưa.

Đây là một trong những việc làm cụ thể của cộng đồng Phật giáo, tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo an sinh, góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Chiên Đàn.