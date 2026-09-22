Đà Nẵng: Chùa Lộc Tân tặng 500 phần quà trung thu đến các em nhỏ tại địa phương

Ngày hội Trung thu vui tươi, ấm áp, đầy tiếng cười tại chùa Lộc Tân

Tham dự chương trình có Đại đức Thích Thông Khiêm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Lộc Tân; bà Nguyễn Thị Bích Lài, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Xuân; Thiếu tá Trần Thiên Trúc, Phó trưởng Công an xã; đại diện các phòng ban xã cùng đông đảo quý phụ huynh và các em thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Thông Khiêm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Phật tử, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đã phát tâm chung tay, góp sức để những phần quà Trung thu được trao đến các em nhỏ.

Đại đức Thích Thông Khiêm chia sẻ

“Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng từ bi, sự quan tâm và tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ. Mong rằng những phần quà hôm nay sẽ góp thêm niềm vui, để các em có một mùa Trung thu thật đẹp và đáng nhớ.”, Đại đức chia sẻ.

Đại đức cũng gửi lời chúc đến quý lãnh đạo chính quyền địa phương, quý mạnh thường quân, Phật tử và các nhà hảo tâm luôn được thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự bình an, tiếp tục gieo duyên lành và đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng.

bà Nguyễn Thị Bích Lài phát biểu

Đại đức cũng gửi lời chúc đến các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, biết hiếu kính cha mẹ, yêu thương mọi người, trở thành những người con có ích cho gia đình và xã hội.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Bích Lài gửi lời cảm ơn đến Đại đức trụ trì chùa Lộc Tân cùng quý mạnh thường quân đã tổ chức chương trình ý nghĩa, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đầy tiếng cười và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em thiếu nhi giao lưu cùng chú Cuội

Tại chương trình, chùa Lộc Tân đã trao tặng 500 phần quà Trung thu đến các em thiếu nhi. Bên cạnh những phần quà ý nghĩa, các em còn được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, xem múa Lân tạo nên một không khí Trung thu rộn ràng, gần gũi và tràn ngập niềm vui.