Đà Nẵng: Chùa Hòa Minh tổ chức khóa tu với chủ đề 'Hiểu và thương'

Sư cô Thích nữ Nguyệt Tịnh chia sẻ

Tham dự có Sư cô Thích nữ Nguyệt Tịnh, trụ trì chùa Hòa Minh; Sư cô Thích nữ Thường Bích, phó trụ trì, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiểu và thương; cùng quý Phật tử và tình nguyện viên.

Tại khóa tu, các khóa sinh tham gia tụng kinh Phước đức, nghe pháp thoại do Sư cô Thích nữ Nguyệt Tịnh chia sẻ về giá trị của sự hiểu biết, lòng thương yêu và cách ứng xử trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được trải nghiệm dùng buffet chay, kinh hành niệm Phật và tham gia các trò chơi kết nối, đố vui kiến thức về Phật pháp, lịch sử và xã hội.

Các khóa sinh tham gia tụng kinh, đố vui kiến thức về Phật pháp và hoa đăng cầu nguyện

Điểm nhấn của khóa tu là chương trình hoa đăng với chủ đề “Tri ân nguồn cội” và thiền trà “Quay về nương tựa”. Qua đó, các bạn trẻ được nhắc nhớ về ân nghĩa cha mẹ, ông bà, thầy tổ, thầy cô giáo, quê hương, đất nước; đồng thời dành thời gian nhìn lại bản thân, học cách lắng nghe, chuyển hóa những điều chưa tốt và nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Khóa tu góp phần tạo môi trường tu học lành mạnh cho giới trẻ, giúp các bạn nuôi dưỡng đời sống tỉnh thức, bồi đắp tình thương và ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.