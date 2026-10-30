Đà Nẵng chú trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương và đối tác Trung Quốc

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng quà lưu niệm cho bà Lý Vy Vy.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố chúc mừng bà Lý Vy Vy nhận nhiệm vụ mới, đồng thời tin tưởng trên cương vị của mình, bà Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố cho biết GRDP ước tăng 10,31%, các lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư giữ đà tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, Đà Nẵng đang tập trung triển khai các cơ chế đặc thù như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, đồng thời đẩy mạnh mũi nhọn công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Lãnh đạo thành phố đề nghị Tổng Lãnh sự quan tâm hỗ trợ kết nối các tập đoàn lớn của Trung Quốc đầu tư vào công nghệ cao, logistics, nghiên cứu mô hình cảng tự do, khôi phục các đường bay thẳng và thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Lý Vy Vy - Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Bà Lý Vy Vy nhấn mạnh, cá nhân bà rất vinh dự nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng - một thành phố năng động, có tốc độ phát triển mạnh mẽ và vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung Việt Nam. Tân Tổng Lãnh sự khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, tích cực làm cầu nối đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư uy tín của Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng, nhất là trong các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên như kinh tế số, hạ tầng, công nghệ cao và du lịch, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ để củng cố giao lưu nhân dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai bên.