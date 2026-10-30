Đà Nẵng chú trọng dinh dưỡng cho vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đà Nẵng chăm lo từng bữa ăn, tiếp sức vận động viên chinh phục thành tích cao. Ảnh: BẢO LÂM

Tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, công tác chăm lo dinh dưỡng được triển khai gắn với yêu cầu tập luyện của từng đội tuyển.

Thực đơn thay đổi hằng ngày nhằm bảo đảm sự đa dạng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và giúp vận động viên duy trì thể trạng trong quá trình tập luyện kéo dài.

Vận động viên đội tuyển điền kinh Đà Nẵng tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BẢO LÂM

Ghi nhận tại trung tâm ngày 27/10, bữa sáng của vận động viên gồm bánh canh cá lóc, bánh gói và sữa hộp. Bữa trưa có cá diêu hồng chiên mắm, sườn xào chua ngọt, bò lúc lắc, chả trứng, canh chua và chè. Trong khi đó, thực đơn buổi tối gồm cá trê gói giấy, bắp sú xào tôm thịt, chim cút rô-ti, canh bí đỏ nấu thịt nạc xay và táo.

Bên cạnh việc đa dạng món ăn, trung tâm trang bị máy hâm nóng thức ăn để phục vụ vận động viên. Các mẫu thức ăn được lưu giữ theo quy định, phục vụ công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các món ăn được chế biến kỹ lưỡng. Ảnh: BẢO LÂM

Ông Nguyễn Phú Vinh, Trưởng phòng Quản lý học viên và khu nội trú Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng cho biết, ngoài xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với đặc thù từng bộ môn, trung tâm còn chuẩn bị hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến của vận động viên, qua đó điều chỉnh thực đơn và nâng cao chất lượng bữa ăn.

“Vận động viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên chúng tôi chú trọng xây dựng các món ăn phù hợp với khẩu vị từng vùng, đồng thời thay đổi thực đơn theo mùa. Qua hòm thư góp ý, trung tâm có thêm cơ sở ghi nhận nguyện vọng của vận động viên để xây dựng chế độ ăn uống phù hợp hơn”, ông Vinh nói.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Phú Vinh chia sẻ về công tác chuẩn bị chế độ dinh dưỡng cho vận động viên:

Anh Võ Bá Đạt, vận động viên đội tuyển điền kinh Đà Nẵng cho biết, với đặc thù phải duy trì cường độ tập luyện cao, chế độ dinh dưỡng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tích lũy thể lực và phục hồi sau mỗi buổi tập. Vì vậy, việc được bảo đảm các bữa ăn đầy đủ, đa dạng giúp vận động viên yên tâm tập luyện, chuẩn bị thể trạng tốt nhất trước khi bước vào thi đấu.

“Với cường độ tập luyện cao, bữa ăn rất quan trọng với chúng tôi. Chế độ dinh dưỡng do trung tâm chuẩn bị đầy đủ và chu đáo. Các món ăn được thay đổi thường xuyên, giúp chúng tôi có thêm sự lựa chọn và bảo đảm sức khỏe trong quá trình tập luyện”, anh Đạt chia sẻ.

Vận động viên hài lòng về chế độ dinh dưỡng. Ảnh: BẢO LÂM

Vận động viên Nguyễn Phạm Hoài Yến, đội tuyển điền kinh Đà Nẵng cho rằng, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng là yêu cầu thiết yếu để bảo đảm sức khỏe và duy trì thể lực.

“Đối với chúng em, mỗi ngày cần bổ sung đầy đủ và cân đối các nhóm chất như tinh bột, chất đạm, chất xơ, sắt để bảo đảm sức khỏe trong tập luyện và thi đấu. Tại trung tâm, chúng em được phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày với thực đơn thường xuyên thay đổi, tạo cảm giác ngon miệng và không bị nhàm chán”, Yến chia sẻ.

[VIDEO] - Vận động viên chia sẻ về chế độ dinh dưỡng tại trung tâm:

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, chế độ dinh dưỡng dành cho vận động viên được thực hiện theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Mức tiền ăn được quy định cụ thể theo từng cấp độ đội tuyển và giai đoạn tập huấn, thi đấu.

Trong thời gian tập huấn, vận động viên đội tuyển thành phố được hưởng mức tiền ăn 300.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ thành phố 250.000 đồng/người/ngày và đội tuyển năng khiếu thành phố 190.000 đồng/người/ngày.

Khi bước vào thi đấu, mức tiền ăn được nâng lên tương ứng 400.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển thành phố; 300.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu thành phố.

Bữa ăn được chuẩn bị hằng ngày với thực đơn đa dạng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vận động viên. Ảnh: BẢO LÂM

Đối với vận động viên tập huấn ngoài thành phố, trung tâm căn cứ kế hoạch và điều kiện thực tế để phối hợp bảo đảm chế độ ăn, ở, sinh hoạt và tập luyện.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện trực tiếp và thông qua hồ sơ, thời gian tập huấn, thi đấu. Trung tâm đồng thời phối hợp với các cơ sở tiếp nhận để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho vận động viên.

Trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, công tác dinh dưỡng được chú trọng gắn với giáo án huấn luyện, cường độ vận động và nhu cầu phục hồi của từng môn.

Theo ông Tào Viết Hải, việc bổ sung thực phẩm chức năng, thuốc bổ được cân nhắc theo đặc thù chuyên môn và tuân thủ các quy định liên quan.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho thấy, kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND nhìn chung đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu của vận động viên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đoàn Thể thao Đà Nẵng tham dự đại hội với hơn 520 vận động viên, tranh tài ở 39/48 môn thi đấu. Thành phố hướng đến mục tiêu giành 37 đến 46 Huy chương Vàng, nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu đại hội.