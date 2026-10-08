Đà Nẵng: Chủ động xây dựng lực lượng xung kích ứng phó thiên tai từ cơ sở

Lễ ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê đã công bố và ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai của phường với 80 Tổ xung kích các khu dân cư trên địa bàn phường, mỗi tổ từ 5-7 thành viên. Theo đó, Đội xung kích phường Thanh Khê là lực lượng chủ chốt tại chỗ, nòng cốt ở cơ sở để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, phương án của phường.

Với vai trò là lực lượng tiên phong trong việc xử lý và ứng phó với các tình huống thiên tai ngay từ giờ đầu, Đội xung kích phường Thanh Khê có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức xã hội nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng ở cấp cơ sở.

Đồng thời, đội còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Trung tá Nguyễn Nhất Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG VINH)

Nhiệm vụ của đội được thiết kế phù hợp với điều kiện và đặc điểm thiên tai riêng biệt của từng vùng, khu vực, bao gồm cả những nhiệm vụ chung và những nhiệm vụ chuyên biệt.

Theo Quy chế hoạt động, Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê đảm nhận các nhóm nhiệm vụ từ thường xuyên đến ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai theo đặc thù đô thị.

Trong đó, đội tham gia xây dựng kế hoạch, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động kiểm tra, phát hiện các nguy cơ mất an toàn. Trước khi thiên tai xảy ra, lực lượng tập trung rà soát điểm tránh trú, hỗ trợ sơ tán dân (ưu tiên đối tượng yếu thế), chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; triển khai lực lượng cảnh báo (cắm biển, thông báo,...), phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại những nơi nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra thiên tai.

Đối với thời điểm trong và sau thiên tai, đội có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao (ngầm tràn, nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt,…), phát hiện kịp thời các sự cố, báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường để xử lý.

Khi có tình huống phát sinh, đội trực tiếp triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, tìm kiếm cứu nạn ngay từ giờ đầu; phối hợp các cơ quan, đơn vị sơ tán khẩn cấp người tại những nơi xảy ra sự cố và các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê ra quân giúp người dân khu vực Khe Cạn phòng, chống bão số 12 năm 2025. (Ảnh: CÔNG VINH)

Sau thiên tai, đội có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; tham gia công tác cấp phát hàng cứu trợ, nhanh chóng hỗ trợ khắc phục nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh, khôi phục hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống nhân dân,...

Đặc biệt, Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê còn có các nhiệm vụ đặc thù phù hợp với đặc điểm của khu vực đô thị như: phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc gia cố, chằng néo công trình tạm, hệ thống kính, tôn tại các tòa nhà, tháo hạ biển quảng cáo, cắt tỉa cành cây, duy trì hệ thống thông tin liên lạc,...

Tại hội nghị, các Tổ xung kích của đội đã được tập huấn trang bị kiến thức tổng quan, bồi dưỡng nghiệp vụ và rèn luyện các kỹ năng thực hành cơ bản về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.