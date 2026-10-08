Đà Nẵng chủ động ứng phó với thiên tai cực đoan

Đại tá Nguyễn Thế Vinh kiểm tra phương tiện, vật chất dự trữ cho các tình huống với tinh thần 4 tại chỗ.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, từ chiều ngày 6-10 đến ngày 8-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trên các sông thuộc thành phố khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức dưới báo động 1 đến trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 8-10 tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra, nhất là khu vực thấp trũng, ven sông, suối, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; kiểm tra, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn. Lực lượng chức năng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp…Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý: người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Trong sáng 7-10, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương ven biển là phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa. Nhận định tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là những nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, để kịp thời hỗ trợ người dân. Các phương án phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị phương tiện và đường cơ động, sẵn sàng xử lý khi có tình huống. Chính quyền địa phương phải sớm khẩn trương rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán trước khi nước lũ dâng cao. Tùy điều kiện thực tế, bố trí người dân ở xen ghép với các hộ tại nơi an toàn hoặc đưa đến điểm tránh trú tập trung; đồng thời chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ, bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe khi ngập kéo dài.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đề nghị phường Hội An Đông làm điểm xây dựng phương án ứng phó ngập lụt dài ngày; xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp. Các cơ quan Bộ CHQS thành phố hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sát đặc điểm từng vùng, chú trọng nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và chủ động phòng tránh. Ngoài ra, Bộ CHQS TP Đà Nẵng chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, hiệp đồng các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho địa bàn khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành phải được duy trì thông suốt, bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, đặt an toàn tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu.