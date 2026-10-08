Đà Nẵng: Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, giảm thiệt hại từ thiên tai

Nhiều điểm xuất hiện dòng nước nguy hiểm

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 7/10, Đà Nẵng có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Với nền đất tại một số khu vực đã ở trạng thái gần bão hòa, mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường.

Lực lượng chức năng tiếp cận những điểm xung yếu cắm biển cảnh báo

Tại xã Tân Hiệp, trên đảo Cù Lao Chàm, mưa lớn cục bộ đã khiến nhiều vị trí xuất hiện dòng nước chảy mạnh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã ghi nhận 7 điểm có dòng chảy mạnh tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương.

Các điểm nguy hiểm tập trung trên tuyến đường từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, khu vực Hồ Bãi Bìm, vòng xoay Tổ 4 thôn Bãi Làng, đầu thôn Bãi Hương và khu vực Bãi Chồng.

Dù thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận sạt lở, nước chảy xiết đã gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi bộ, xe máy và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, giăng dây và bố trí người túc trực, không để người dân đi qua những điểm nguy hiểm. Các khu vực xung yếu tiếp tục được kiểm tra, theo dõi để kịp thời xử lý nếu mưa lớn diễn biến phức tạp.

Phòng ngừa từ điểm xung yếu

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Công tác phòng chống được đặt lên hàng đầu

Ghi nhận, tại các địa phương, yêu cầu được đặt ra là phải bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt.

Các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm cũng phải được rà soát để chủ động phương án sơ tán trước khi nước lũ dâng cao. Cùng với đó, các địa phương phải chuẩn bị điểm tránh trú, lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong trường hợp ngập kéo dài.

Phường Hội An Đông được yêu cầu xây dựng phương án ứng phó với tình trạng ngập lụt dài ngày. Xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định các khu vực trọng điểm và phương án sơ tán.

Trong đó, đối với công tác phòng thủ dân sự, việc chuẩn bị trước không chỉ là yêu cầu về lực lượng mà còn là bài toán về khả năng chống chịu của hạ tầng và cộng đồng. Một tuyến đường bị chia cắt, một khu dân cư bị cô lập hay một điểm sạt lở xảy ra đều có thể kéo theo chi phí lớn cho cứu hộ, khắc phục giao thông, sửa chữa công trình và ổn định đời sống người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ từ 3-9h ngày 7/10, nhiều nơi tại Đà Nẵng có mưa lớn. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Lý Sơn 49,8mm, Kỳ Phú 44,4mm và Tam Kỳ 52,6mm.

Đáng chú ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã trên 80%, có nơi gần bão hòa hoặc đã bão hòa. Khi đất tiếp tục hấp thụ thêm lượng nước lớn, nguy cơ mất ổn định sườn dốc, sạt trượt và sụt lún có thể gia tăng.

Đà Nẵng đang tập trung vào nguyên tắc “phòng hơn chống”, kiểm soát rủi ro từ cơ sở và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho những tình huống xấu hơn.

Trong điều kiện đó, các khu vực miền núi, ven sông suối, chân taluy, sườn dốc và những nơi từng xảy ra sạt lở cần được đặt trong trạng thái giám sát cao. Đây cũng là những khu vực mà chỉ một lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể làm thay đổi nhanh điều kiện an toàn.

Qua đó, với Đà Nẵng không chỉ là ứng phó một đợt mưa cụ thể, mà còn là nâng cao khả năng chống chịu của đô thị và cộng đồng trước những diễn biến thời tiết ngày càng khó dự báo.

Tại thời điểm mưa lớn còn tiếp diễn, Đà Nẵng đang tập trung vào nguyên tắc “phòng hơn chống”, kiểm soát rủi ro từ cơ sở và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho những tình huống xấu hơn. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo vệ người dân, duy trì hoạt động kinh tế và giảm áp lực lên nguồn lực phục hồi sau thiên tai.