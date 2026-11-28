Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 27-11 đến hết ngày 28-11, các xã, phường trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực miền núi Tây Bắc, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm 28-11 đến sáng sớm 30-11, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 250mm.

Do mưa lớn, Quốc lộ 14H qua địa phận xã Quế Phước hiện đang bị ngập nước, gây chia cắt giao thông tại khu vực cầu Khe Rinh.

Trước tình hình trên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán và khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác tại ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, triển khai các biện pháp chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp và sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố được yêu cầu phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước hồ, chủ động vận hành điều tiết bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rào chắn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên; chủ động quyết định việc cho nghỉ học phù hợp với diễn biến thiên tai và tình hình thực tế. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, báo cáo tình hình ứng phó và thiệt hại (nếu có), không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai.