Một địa điểm sạt lở đất trên địa bàn xã Trà Leng, TP Đà Nẵng. Ảnh: TT.

Ngày 27/11, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, từ chiều tối 27/11 đến hết ngày 28/11, lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, mưa tiếp tục diễn ra, lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp, đô thị.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”; rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện đi qua ngầm tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn đê điều, hồ chứa; vận hành điều tiết hồ thủy lợi, thủy điện theo quy định; bảo đảm an toàn giao thông, trường học và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.