Ngày 24/11, trước dự báo xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh kết hợp mưa lớn trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ đêm nay 24/11 đến ngày 25/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đà Nẵng. Trên đất liền, gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc mạnh dần, khu vực ven biển có gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển Đà Nẵng và khu vực Hoàng Sa dự báo có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh với sóng cao từ 2-4m.

Đáng chú ý, dự báo từ đêm nay đến ngày 26/11 tới, trên địa bàn TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực đồng bằng và vùng núi phía Nam được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, nhiều nơi có thể vượt 350mm. Nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường suất rất lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Trong khi đó, khu vực vùng núi tây bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 27/11, tình hình mưa lớn vẫn còn diễn biến phức tạp và cần tiếp tục theo dõi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ đêm ngày 24 đến ngày 25/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đà Nẵng.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị liên quan bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục đường chính.

Đối với các công trình đang thi công, dự án khai thác khoáng sản, khu công nghiệp và khu du lịch, các cơ quan chức năng rà soát phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình, cơ sở hạ tầng và du khách; kiểm tra hệ thống thoát nước, không để xảy ra tình trạng cản trở dòng chảy gây ngập úng tại khu vực dự án.

UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát phương án phòng, chống thiên tai, thông báo kịp thời tình hình thời tiết để người dân chủ động ứng phó. Đặc biệt, kiên quyết không để người dân đánh bắt thủy sản hoặc thực hiện các hoạt động trên sông, suối khi có mưa lũ, dông, sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; chủ động phương án bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Đà Nẵng cảnh báo, mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Đối với hoạt động trên biển, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương ven biển và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; Sở Công Thương kiểm tra an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, phối hợp vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đà Nẵng tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố thường xuyên theo dõi mực nước, kiểm tra an toàn hồ chứa nước Nam Mỹ và thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND thành phố phê duyệt; đồng thời kiểm tra, bảo đảm an toàn các tuyến giao thông chính, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải tăng cường kiểm tra, quan trắc công trình, theo dõi chặt chẽ lượng mưa và mực nước hồ chứa; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và thực hiện vận hành điều tiết hồ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung tại Công văn số 11894/UBND-KT ngày 13/11/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các địa phương, đơn vị phải chủ động rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Đồng thời, triển khai lực lượng khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật diễn biến thiên tai và báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để kịp thời chỉ đạo ứng phó.