Đà Nẵng chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.

Cụ thể, các địa phương thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức trực ban, nắm chắc diễn biến mưa lũ để kịp thời thông tin đến người dân. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt để bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư sẵn sàng ứng phó.

Các xã, phường phải chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

CBCS Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ di dời tài sản của nhân dân trước mưa lũ

Lực lượng chức năng triển khai nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người dân và phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại sông, suối, vùng hạ du hồ chứa thủy lợi, thủy điện khi có nguy cơ mất an toàn.

Đối với các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực xảy ra sạt lở, có nguy cơ sạt lở, phải kiểm soát giao thông, không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Lực lượng Công an có trách nhiệm chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, sạt lở.

Sở GD&ĐT cùng UBND các xã, phường được chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế và diễn biến thiên tai tại từng địa phương; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trường học.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, quan trắc công trình, theo dõi chặt chẽ lượng mưa và mực nước hồ. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình.

Đối với, các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2, tiếp tục phối hợp thực hiện chỉ đạo của thành phố, tăng cường kiểm tra công trình; nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả ứng phó và thiệt hại về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, từ ngày 9 đến 11-11, TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-450mm, có nơi trên 550mm; riêng vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, mưa có cường suất lớn, có thể đạt 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị.

Từ ngày 9-11, vùng biển Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4,5m.

Bảo Nam