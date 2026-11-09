Đà Nẵng chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, từ ngày 9 - 11.11, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 - 450mm, có nơi trên 550mm; riêng khu vực vùng núi phía tây bắc phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 350mm. Đáng chú ý, mưa có thể xuất hiện với cường suất lớn, đạt 150mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng ở những vùng trũng thấp và khu đô thị. Ngoài ra, người dân cần đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9.11, vùng biển Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4,5m.

Công nhân khai thông miệng cống thoát nước

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Các địa phương phải thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư tại những khu vực thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt.

Đặc biệt, cần chủ động sơ tán người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn; trong đó lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Thành phố yêu cầu khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân và phương tiện đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã xảy ra sạt lở, có nguy cơ sạt lở. Các lực lượng chức năng phải sẵn sàng phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường chính và hạn chế ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Các công trình đang xây dựng, khu vực khai thác khoáng sản, hầm lò, khu đô thị, du lịch, công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng được yêu cầu rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trước mưa lũ.

Đối với khu vực ven biển, các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công an thành phố sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở.

Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; Sở Xây dựng kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu, bảo đảm an toàn các tuyến giao thông và vận hành hồ chứa nước Nam Mỹ.

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra, rà soát an toàn các hồ chứa thủy điện, khu vực khai thác khoáng sản và điều tiết các hồ chứa nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Ngành Y tế chuẩn bị phương án cấp cứu, cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường sau thiên tai.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục được giao chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo diễn biến thiên tai và tình hình thực tế tại từng địa phương; đồng thời rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn trường học.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi chặt chẽ lượng mưa và mực nước hồ chứa; kịp thời thông báo cho khu vực hạ du, vận hành điều tiết hồ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và người dân.

Các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện phương án ứng phó theo chỉ đạo của thành phố.