Đà Nẵng chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ

Qua kiểm tra thực tế tại các khu dân cư ven sông Thu Bồn và những tuyến giao thông có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, đoàn công tác tập trung đánh giá khả năng triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu cũng như công tác bảo đảm hậu cần khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiểm tra thực tế tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện hai địa phương cho biết, các phương án ứng phó đã được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, chú trọng bố trí lực lượng cảnh giới, chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm; rà soát, lập danh sách những hộ dân cần di dời, xác định địa điểm tập kết và tuyến sơ tán khi xảy ra ngập lụt, chia cắt. Lực lượng quân sự, công an và các tổ chức tại cơ sở được phân công phối hợp, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương không chủ quan trước diễn biến mưa lũ, tiếp tục kiểm tra, bổ sung phương án ứng phó sát với thực tế từng địa bàn. Xác định cụ thể hộ dân cần sơ tán, lực lượng phụ trách, phương tiện và tuyến di chuyển an toàn. Cùng với đó, duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mực nước sông; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, kiên quyết không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, ưu tiên cao nhất cho công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.