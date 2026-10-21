Đà Nẵng chủ động phòng sốt xuất huyết từ khu dân cư

Trạm Y tế phường Cẩm Lệ tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: HỮU TRUNG

Bám sát địa bàn, kiểm soát nguy cơ

Ngay khi nhận thông tin có người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn, Tổ dân phố 8 (phường Cẩm Lệ) phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế, đồng thời tổ chức vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực liên quan.

Chị Võ Thị Lên, Tổ phó Tổ dân phố 8, chia sẻ việc tiếp nhận thông tin sớm từ người dân giúp địa phương kịp thời phối hợp lực lượng y tế xử lý nguy cơ lây lan.

Bên cạnh việc theo dõi tình hình ca bệnh, tổ dân phố thường xuyên vận động các hộ kiểm tra dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng đọng nước và tích cực tham gia các đợt vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy.

[VIDEO] - Cán bộ khu dân cư chia sẻ về ý thức phòng dịch sốt xuất huyết của người dân:

Trong tháng 9/2026, phường Cẩm Lệ ghi nhận 71 ca mắc sốt xuất huyết và 7 ổ dịch nhỏ. Trạm Y tế phường tăng cường giám sát các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời phối hợp các tổ dân phố triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, cán bộ phụ trách phòng, chống dịch Trạm Y tế phường Cẩm Lệ, cho biết thông tin ca bệnh được cập nhật liên tục qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế và phản ánh từ các tổ dân phố.

Khi phát hiện ca mắc, lực lượng y tế phối hợp chính quyền địa phương thông báo tình hình, hướng dẫn người dân phòng bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

Cán bộ Trạm Y tế phường Cẩm Lệ cùng người dân kiểm tra, loại bỏ các ổ lăng quăng. Ảnh: TRÂM ANH

Hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy còn được lồng ghép vào chương trình “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Cùng với vận động người dân thu gom phế thải, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử, fanpage Cẩm Lệ News và các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố. Công tác vệ sinh môi trường nhờ đó được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ xử lý thụ động khi xuất hiện ca bệnh.

Công tác giám sát từ khu dân cư giúp ngành y tế chủ động nắm bắt tình hình, xác định khu vực nguy cơ để triển khai biện pháp xử lý kịp thời. Tuy nhiên, để phòng dịch hiệu quả, việc vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, bọ gậy cần được duy trì thường xuyên, không chỉ thực hiện khi địa bàn đã phát sinh ca bệnh.

Phối hợp phòng dịch từ cơ sở

Thực tế tại các bệnh viện cũng ghi nhận số lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết gia tăng. BSCKII Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tại khoa hiện tăng khoảng 30 - 50% so với tháng trước, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 5 - 10 trường hợp.

Trong số bệnh nhi điều trị tại bệnh viện, có một em 9 tuổi, trú phường Hội An Tây, nhập viện trong tình trạng cô đặc máu, giảm tiểu cầu và rối loạn huyết áp, phải điều trị tích cực.

Các bác sĩ lưu ý, sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp ngay cả khi người bệnh đã giảm sốt. Vì vậy, người dân cần chú ý theo dõi sức khỏe, thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nhiều ca bệnh sốt xuất huyết chuyển nặng phải điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: TRÂM ANH

Đà Nẵng đang bước vào mùa mưa, thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Ngành y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục tăng nếu các biện pháp phòng, chống dịch không được duy trì thường xuyên.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, thành phố ghi nhận 4.251 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 283 ổ dịch, lần lượt tăng 2,4 lần và 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận 39/56 mẫu dương tính với vi rút Dengue tuýp 2 (DENV-2), chiếm gần 70% số mẫu được xét nghiệm. Đây là một trong những tuýp vi rút có thể gây bệnh nặng, cần được chú ý trong công tác giám sát và điều trị.

Trước diễn biến này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tập trung tham mưu các giải pháp giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch sớm; phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám, điều trị, bảo đảm chuyển tuyến kịp thời; đồng thời tăng cường truyền thông để người dân nhận biết dấu hiệu bệnh và chủ động phòng ngừa.

Trong đó, công tác giám sát tại khu dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông tin từ tổ dân phố, phản ánh của người dân và dữ liệu giám sát bệnh truyền nhiễm giúp lực lượng y tế nắm chắc tình hình, khoanh vùng nguy cơ để triển khai các biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, dù hiện nay đã có vắc-xin phòng sốt xuất huyết, kiểm soát muỗi truyền bệnh vẫn là biện pháp cốt lõi.

Người dân cần đậy kín dụng cụ chứa nước, kiểm tra bình hoa, chai lọ, loại bỏ vật dụng đọng nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. Đối với khu vực xuất hiện ổ dịch, lực lượng chuyên môn triển khai diệt lăng quăng, bọ gậy kết hợp phun hóa chất diệt muỗi khi cần thiết.

Theo ông Vĩnh, việc phòng sốt xuất huyết không thể đợi đến khi có người mắc bệnh mới thực hiện. Mỗi gia đình thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản là biện pháp thiết thực nhất để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng chia sẻ về những biện pháp chính trong ngăn ngừa sốt xuất huyết: