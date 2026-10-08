Đà Nẵng chủ động phòng sốt xuất huyết trong trường học

Giáo viên, nhân viên Trường THCS Hội An Đông thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, hạn chế nơi muỗi sinh sản. Ảnh: ĐVCC

Chủ động xử lý nguy cơ từ trường học

Bước vào mùa mưa, các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết bằng việc vệ sinh khuôn viên, lớp học, phát quang bụi rậm và loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước. Một số trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương phun hóa chất diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ổ dịch.

Tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường An Hải), trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nhà trường chủ động phối hợp với Trạm Y tế phường phun hóa chất diệt muỗi trong khuôn viên trường.

Cô Võ Thị Mỹ Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự cho biết, trường ghi nhận 2 trường hợp học sinh mắc sốt xuất huyết. Ngay khi có ca bệnh, nhà trường phối hợp với cơ sở y tế triển khai các biện pháp xử lý; đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường, kiểm tra những khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng.

Nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe, trong đó chú trọng những việc đơn giản như mặc quần áo dài tay, ngủ màn và giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

Theo ông Lê Văn Quốc Huy, Giám đốc Trạm Y tế phường An Hải, tính đến hết ngày 5/10, địa bàn ghi nhận 181 ca sốt xuất huyết và 20 ổ dịch nhỏ. Riêng trong tuần qua, phường ghi nhận 5 ổ dịch với 17 ca mắc.

Trước tình hình này, Trạm Y tế phường phối hợp các trường học và khu dân cư chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, không để sốt xuất huyết Dengue bùng phát trên diện rộng.

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê) phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê), nhà trường tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại cả 3 cơ sở, gồm điểm trường chính tại 158 Hà Huy Tập, phân hiệu tại kiệt K249/6 Hà Huy Tập và điểm trường tại kiệt K83/35 Huỳnh Ngọc Huệ.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc phun hóa chất được thực hiện nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Bên cạnh việc xử lý môi trường tại trường học, nhà trường khuyến cáo phụ huynh tiếp tục phối hợp theo dõi sức khỏe của con em tại nhà, duy trì các biện pháp phòng muỗi đốt và thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng tại gia đình.

Đoàn công tác Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại phường Sơn Trà. Ảnh: ĐVCC

Không để dịch bệnh ảnh hưởng việc học

Không chỉ vệ sinh môi trường, các trường học còn chú trọng phát hiện sớm học sinh có dấu hiệu nghi mắc bệnh để kịp thời thông tin cho gia đình và cơ sở y tế.

Cô Nguyễn Thị Bích Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hội An Đông cho biết, trước nguy cơ gia tăng cúm mùa và sốt xuất huyết, nhà trường tăng cường vệ sinh, khử khuẩn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Nhà trường phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức tổng vệ sinh, lau khử khuẩn bằng dung dịch CIO và phun thuốc diệt muỗi tại các lớp học, phòng chức năng, khu vệ sinh và khuôn viên trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xử lý các vật dụng có khả năng chứa nước nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi và lăng quăng.

Theo cô Nguyễn Thị Bích Trâm, trong bối cảnh sốt xuất huyết đang gia tăng, sự chủ động của các trường học không chỉ nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn mà còn góp phần kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Khi nhà trường, gia đình và ngành y tế cùng phối hợp, những nguy cơ từ muỗi truyền bệnh sẽ được nhận diện, xử lý sớm, hạn chế khả năng hình thành các ổ dịch lớn và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, từ ngày 1/6 đến 5/10, bệnh viện tiếp nhận 273 trường hợp điều trị nội trú liên quan đến các bệnh được theo dõi, trong đó có 66 ca sốt xuất huyết nhẹ và 7 ca sốt xuất huyết nặng.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nằm kín các phòng bệnh. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền từ người sang người qua muỗi Aedes (muỗi vằn) đốt. Bệnh có thể gây các biến chứng nặng như sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp, tổn thương đa tạng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 4.251 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 2,4 lần và 283 ổ dịch, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, thời tiết bước vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Vì vậy, nguy cơ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng nếu không triển khai các biện pháp phòng, chống quyết liệt từ cộng đồng.

Ngành y tế thành phố đang tăng cường giám sát tình hình bệnh tại các địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý ca bệnh, ổ dịch, đồng thời xác định những điểm có nguy cơ cao và triển khai biện pháp can thiệp phù hợp.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, hướng đến người dân, học sinh và phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng bệnh.

Đối với trường học, việc chủ động kiểm soát môi trường có vai trò quan trọng, bởi đây là nơi tập trung đông học sinh trong thời gian dài. Nếu xuất hiện ca bệnh, việc phát hiện sớm, xử lý môi trường và phối hợp với gia đình sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh thêm ca mắc.

Phụ huynh cũng cần theo dõi sức khỏe con em, đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, đồng thời giữ gìn môi trường sống sạch sẽ sẽ góp phần tạo nên “lá chắn” phòng bệnh từ gia đình đến trường học.