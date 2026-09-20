Đà Nẵng chủ động nguồn cung hàng hóa mùa mưa bão

Các siêu thị, đơn vị bán lẻ đã chủ động lên phương án dự trữ hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân khi xảy ra thiên tai. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa

Đến thời điểm này, các siêu thị, trung tâm phân phối và cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân khi xảy ra thiên tai.

Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết, vào thời điểm cuối năm, thời tiết tại Đà Nẵng thường diễn biến bất thường, dễ xảy ra mưa bão. Do đó, siêu thị luôn chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, siêu thị đã lên kế hoạch dự trữ từ 30 - 90 ngày đối với các mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm khô, sữa, đường, trứng... Đồng thời, đơn vị chủ động làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm giao hàng đúng, đủ và sớm theo kế hoạch, duy trì nguồn hàng dự trữ ổn định.

“Chúng tôi luôn chủ động dự trữ hàng hóa nên không để xảy ra tình trạng tăng giá hay đứt gãy nguồn cung đột ngột. Với lợi thế hệ thống, sản lượng thu mua của chúng tôi từ các nhà phân phối, cung cấp là rất lớn. Đây cũng là điểm mạnh giúp siêu thị có được mức giá tốt nhất để đáp ứng nhu cầu thị trường”, bà Thủy chia sẻ.

[VIDEO] - Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng chia sẻ về kế hoạch dự trữ hàng hóa:

Bên cạnh hệ thống bán lẻ hiện đại, ban quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cũng tích cực tuyên truyền, vận động tiểu thương ngành hàng lương thực, thực phẩm khô chủ động lên kế hoạch dự trữ và cung ứng hàng hóa.

Nhiều năm kinh doanh mặt hàng rau, củ, quả tại Chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường), bà Trần Thị Thanh Nhung, chủ hộ kinh doanh Dung Lĩnh chia sẻ, để bảo đảm nguồn hàng trong mùa mưa bão, bà thường xuyên liên hệ, duy trì nhiều đầu mối cung cấp từ các tỉnh, thành phố và vùng sản xuất khác nhau.

Đối với những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng và có nguy cơ tăng giá, việc đa dạng hóa nhà cung cấp giúp tiểu thương chủ động lựa chọn nguồn hàng thay thế, tránh phụ thuộc vào một khu vực hay đầu mối nhất định. Từ đó, bảo đảm nguồn cung ổn định tại chợ và thị trường Đà Nẵng, hạn chế tối đa tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng khi thiên tai xảy ra.

Tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường chủ động tìm kiếm nguồn cung đa dạng để ứng phó với nguy cơ đứt gãy hàng hóa. Ảnh: VĂN HOÀNG

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng ban Quản lý Chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, nhằm chủ động chuẩn bị hàng hóa, bảo đảm nguồn cung khi có thiên tai trên địa bàn thành phố, ban quản lý đã chủ động tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng từ sớm.

Với đặc thù là chợ đầu mối, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nguồn hàng hóa không thể bảo quản lâu dài. Do vậy, thay vì chỉ tập trung dự trữ, các hộ kinh doanh được vận động xây dựng nhiều đầu mối cung ứng ở các vùng miền.

“Khi Đà Nẵng xảy ra mưa bão, nguồn hàng vẫn sẽ được vận chuyển về kịp thời. Trong trường hợp một khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các vùng khác không bị ảnh hưởng vẫn có thể cung ứng hàng hóa để chuyển về Đà Nẵng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân”, ông Tuấn chia sẻ.

Siêu thị GO! Đà Nẵng đã làm việc với các nhà phân phối để bảo đảm nguồn cung với giá cả phù hợp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường

Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng, công tác kiểm tra, giám sát tại các chợ cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện những biến động bất thường về cung cầu, giá cả, đồng thời ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng khi xảy ra mưa bão.

Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn, ban quản lý đã bố trí lực lượng bảo vệ trực tiếp theo dõi địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tự ý tăng giá.

Nếu phát hiện vi phạm, ban quản lý sẽ phối hợp xử lý nghiêm theo nội quy chợ và quy định của pháp luật. Trong trường hợp xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu, ban quản lý sẽ lập tức báo cáo lãnh đạo công ty và Sở Công Thương để có phương án xử lý kịp thời.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường chia sẻ về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, kiểm tra giám sát:

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đội quản lý thị trường trực thuộc chủ động tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ nhu cầu của nhân dân tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, doanh nghiệp phân phối và các điểm kinh doanh mặt hàng thiết yếu, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường nắm bắt thông tin từ cơ sở, các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân, đặc biệt là những phản ánh về tình trạng khan hiếm hàng hóa, biến động giá bất thường, hoặc hành vi găm hàng tạo khan hiếm giả.

Chi cục cũng sẽ chủ động kiểm tra, xác minh các thông tin, tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Công Thương đã làm việc với các siêu thị, đơn vị phân phối hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố để bảo đảm nguồn cung khi có thiên tai xảy ra. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo phương án bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt năm 2026 của Sở Công Thương, nguồn hàng dự trữ trên địa bàn thành phố dự kiến đạt khoảng 4.336 tấn gạo, nếp các loại.

Đồng thời, thành phố cũng dự trữ 370.000 thùng mì ăn liền, 4.000 thùng lương khô, 120.000 thùng nước uống đóng chai và 3.300 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lụt cần cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại các điểm tránh trú và khu vực bị chia cắt, Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu làm việc với các doanh nghiệp phân phối, nhà cung ứng lớn trên địa bàn để huy động và tổ chức cung ứng kịp thời.