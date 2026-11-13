Đà Nẵng chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng đến lão hóa khỏe mạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Hội nghị có sự tham dự của hơn 150 đại biểu quốc tế là các nhà quản lý, chuyên gia về khoa học lão hóa, bác sĩ lâm sàng, nhà quản lý quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ y tế (MedTech).

Là một trong chuỗi sự kiện Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu Đà Nẵng - Da Nang Global Business Summit Series, Hội nghị y học trường thọ và lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng năm 2026 - Da Nang Longevity Summit 2026 là diễn đàn y khoa và kinh tế chuyên sâu, tập trung vào y học thực chứng, ứng dụng lâm sàng và nâng cao tuổi thọ khỏe mạnh của cộng đồng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu khoa học y sinh hàng đầu từ Đại học quốc gia Singapore (NUS), cùng các chuyên gia y học lối sống và đổi mới y tế quốc tế đã trình bày các tham luận, tập trung thảo luận chuyên sâu về sinh học quá trình lão hóa, chỉ số sinh học đo lường tuổi sinh học, sức khỏe chuyển hóa và thần kinh, y học sức khỏe phụ nữ, cùng mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế-trường thọ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Theo các chuyên gia tại hội thảo, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất khu vực châu Á, quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 940 triệu USD (năm 2025) lên 1,79 tỷ USD vào năm 2033.

Sự chuyển dịch nhân khẩu học hiện nay đặt ra yêu cầu cấp thiết về mặt chính sách và kinh tế. Nhiều chuyên gia tại hội nghị cho rằng, chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật không còn là sự lựa chọn cá nhân, mà đã trở thành chính sách tài chính quốc gia mang tính chiến lược.

Các chuyên gia phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nêu rõ, đối với thành phố Đà Nẵng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thành phố luôn quan tâm phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, trong bối cảnh tuổi thọ trung bình ngày càng được nâng cao, vấn đề già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

“Việc chuyển từ tư duy chăm sóc, điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống và hướng đến lão hóa khỏe mạnh có ý nghĩa ngày càng quan trọng”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Các gian hàng doanh nghiệp tại hội nghị. (Ảnh: AN VINH)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng, hội nghị sẽ là diễn đàn khoa học có ý nghĩa, tạo cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới, chia sẻ các mô hình và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực y học trường thọ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới.

Hội nghị mang đến nhiều công nghệ về trong lĩnh vực y học trường thọ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. (Ảnh: AN VINH)

Trong khuôn khổ của hội nghị cũng sẽ diễn ra buổi trải nghiệm trực quan y học trường thọ vào ngày 14/11, với các chương trình trải nghiệm như: Vận động và luyện thở lúc bình minh; Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc trưng tại Fusion - Thiền nổi; Đánh giá khả năng phục hồi, giấc ngủ và các chỉ số sức khỏe;…