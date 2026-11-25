Công tác phun hóa chất tại phường Ngũ Hành Sơn được triển khai tại các khu vực có nguy cơ cao, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: L.Đ

Nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao

Theo thống kê của ngành y tế, từ ngày 16 đến 23/11, thành phố ghi nhận 2.219 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 15% so với tuần trước. Số ca bệnh gia tăng tại nhiều địa phương như các phường: Ngũ Hành Sơn, An Khê, Sơn Trà, Thanh Khê, Điện Bàn Đông và một số khu vực khác.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, bà Đặng Thị Hà, đại diện lãnh đạo Trạm Y tế phường cho biết, đến nay địa phương ghi nhận 1.363 ca mắc sốt xuất huyết.

Trước tình hình này, trạm y tế phối hợp với 54 tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động và trực tiếp đến từng kiệt, hẻm, tuyến đường nhằm vận động người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước không cần thiết để ngăn muỗi sinh sản.

Theo bà Hà, công tác phòng, chống sốt xuất huyết cần sự phối hợp thường xuyên giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân. Nếu chỉ xử lý khi xuất hiện ca bệnh mà không duy trì vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng hộ gia đình thì nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh vẫn rất cao.

Thông tin phòng, chống sốt xuất huyết được truyền tải đến từng khu dân cư qua hệ thống loa truyền thanh. Ảnh: L.Đ

Tại phường An Khê, địa phương ghi nhận 817 ca mắc sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường cho hay, một trong những khó khăn hiện nay là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao.

Dù địa phương thường xuyên tuyên truyền và tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, vẫn còn tình trạng chủ quan, chưa duy trì kiểm tra, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng quanh nhà.

Trạm Y tế phường An Khê tiếp tục phối hợp các tổ dân phố vận động đến từng hộ gia đình, nhất là khu vực có số ca mắc cao, hướng dẫn người dân nhận biết nơi muỗi sinh sản và chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: L.Đ

Tại phường Điện Bàn Đông, thời tiết nắng mưa thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển. Ông Trần Lộc Quang, Giám đốc Trạm Y tế phường cho biết, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn.

Bệnh thường khởi phát với triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, đau sau hốc mắt, mệt mỏi, chán ăn, có thể kèm phát ban, buồn nôn. Do biểu hiện ban đầu khá giống một số bệnh lý thông thường, người bệnh dễ chủ quan, tự điều trị tại nhà.

Trước nguy cơ dịch gia tăng, Trạm Y tế phường Điện Bàn Đông phối hợp 27 tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên kiểm tra khu vực sinh sống và xử lý các điểm nước đọng sau mưa.

Người dân tham gia tập huấn, tìm hiểu các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: L.Đ

Ứng dụng bản đồ dịch tễ số, khoanh vùng nguy cơ

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) cho biết, đơn vị đã xây dựng hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, phát hiện và xử lý khu vực có nguy cơ.

Hệ thống cho phép trực quan hóa dữ liệu dịch tễ trên bản đồ, theo dõi phân bố ca bệnh theo từng xã, phường; đồng thời tích hợp các chức năng hiển thị vị trí ca bệnh, bản đồ nhiệt, khoanh vùng đệm xử lý dịch trong bán kính 200m, phân tích vùng giao thoa giữa các ổ dịch trong bán kính 400m và theo dõi diễn biến dịch theo thời gian.

Qua đó, ngành y tế có thêm công cụ nhận diện khu vực nguy cơ cao, hỗ trợ địa phương xác định địa bàn ưu tiên giám sát, xử lý.

Song song với ứng dụng công nghệ, CDC phối hợp trạm y tế các xã, phường và cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch; điều tra véc tơ truyền bệnh để đánh giá mật độ muỗi, chỉ số lăng quăng, bọ gậy để hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.

Theo số liệu giám sát của CDC, đơn vị đã thực hiện 554 điểm điều tra, giám sát véc tơ chủ động, ghi nhận 85 điểm có chỉ số cao và tổ chức 165 lần giám sát hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy tại các địa bàn trọng điểm.

Kết quả này được dùng để phân loại địa bàn thành 3 nhóm nguy cơ, làm cơ sở tham mưu chính quyền địa phương tổ chức phòng, chống dịch: khu vực nguy cơ cao cần phải diệt lăng quăng, bọ gậy 1 lần/tuần; khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao cần thực hiện 2 tuần/lần và các khu vực còn lại duy trì 1 lần/tháng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân dành 10 đến 15 phút mỗi ngày kiểm tra, loại bỏ các ổ nước đọng và dụng cụ chứa nước không cần thiết để không tạo nơi sinh sản cho muỗi.

Người dân đổ nước, vệ sinh các vật dụng quanh nhà, không để phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Ảnh: L.Đ

Thu dung điều trị, phòng bệnh từ mỗi gia đình

Bác sĩ CKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố nhận định, sốt xuất huyết trên địa bàn gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó bệnh thường có chu kỳ bùng phát từ 3-8 năm.

Sau đợt dịch năm 2022, đến nay số ca mắc có dấu hiệu tăng trở lại. Cùng với đó, thời tiết mưa xen kẽ nắng nóng thất thường tạo điều kiện cho muỗi phát triển, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình này, Sở Y tế thành lập 3 đoàn công tác gồm: lãnh đạo sở và CDC thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo giải pháp ứng phó.

Ngành y tế đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, yêu cầu chủ động nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị và thuốc men nhằm bảo đảm tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân.

Các cơ sở y tế như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cùng các đơn vị khác được yêu cầu rà soát năng lực điều trị, sẵn sàng đáp ứng khi số bệnh nhân tăng. Tổ chức tập huấn phân loại, chẩn đoán, điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân.

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em dưới 6 tuổi; Bệnh viện Đà Nẵng tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế toàn thành phố về chẩn đoán, điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân người lớn.

Sở Y tế chỉ đạo CDC mua sắm bổ sung hóa chất, chủ động hỗ trợ địa phương còn thiếu hoặc chưa kịp mua sắm để không gián đoạn quá trình triển khai.

Bác sĩ Trương Văn Trình khuyến cáo, các địa phương cần tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và xử lý điểm nước đọng, nhất là sau các đợt mưa. Mỗi hộ gia đình cần chủ động kiểm tra, loại bỏ chai lọ, vật dụng phế thải, chậu cây, lốp xe có thể đọng nước; đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt và thường xuyên thay nước bình hoa.

Người dân cũng cần chủ động tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, mặc quần áo dài tay, ngủ màn và phối hợp với lực lượng y tế khi phun hóa chất diệt muỗi.