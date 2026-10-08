Đà Nẵng chủ động bảo vệ lưới điện trước mùa mưa bão 2026

Nhân viên Điện lực Đà Nẵng hướng dẫn người dân xử lý, phòng ngừa nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện. (Ảnh: VD)

Mùa mưa bão luôn là thời điểm hệ thống điện đối mặt với nhiều nguy cơ từ gió mạnh, sét, cây xanh ngã đổ, ngập nước và sạt lở. Từ thực tế các đợt thiên tai trước đây, PC Đà Nẵng xác định phòng ngừa từ sớm, kiểm soát nguy cơ tại các vị trí xung yếu và bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ ưu tiên.

Theo PC Đà Nẵng, trong trận lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, có thời điểm hơn 104.000 hộ dân, cơ quan, đơn vị sử dụng điện bị ảnh hưởng; gần 3.500 trạm biến áp tại các khu vực ngập sâu, trũng thấp và có nguy cơ sạt lở phải tạm ngừng cấp điện để bảo đảm an toàn. Ở khu vực miền núi, việc khôi phục điện còn gặp khó khăn do sạt lở đất đá, giao thông bị chia cắt.

Bước vào mùa mưa bão năm 2026, PC Đà Nẵng triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện - vật tư và hậu cần tại chỗ.

Công ty đã thành lập 6 đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 126 cán bộ, công nhân viên, sẵn sàng tăng cường cho các đơn vị khi xảy ra tình huống phức tạp. Nguồn vật tư dự phòng được bố trí tại 2 kho chính và phân bổ theo từng khu vực để rút ngắn thời gian cấp phát khi có sự cố.

Đáng chú ý, PC Đà Nẵng đã chuẩn bị 100 máy biến áp phân phối cùng dây dẫn, cáp điện và thiết bị phục vụ khôi phục lưới điện. Để xử lý các tình huống cột điện bị gãy, đổ do bão, đơn vị chuẩn bị 135 bộ trụ tạm dự phòng và 70 bộ móng cột đúc sẵn.

Cùng với vật tư, toàn công ty hiện có 164 phương tiện gồm xe tải, xe cẩu, xe nâng người và các phương tiện chuyên dụng phục vụ xử lý sự cố. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm lực lượng có thể bám địa bàn trong thời gian dài, từ ăn, nghỉ, nước uống, thuốc sơ cứu đến nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cần thiết.

PC Đà Nẵng đồng thời rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu trên địa bàn, đưa những điểm có nguy cơ cao vào danh mục gia cố, kiên cố hóa hoặc triển khai trong các dự án sửa chữa lớn năm 2026. Các đơn vị tăng cường phối hợp chính quyền địa phương và người dân phát quang hành lang tuyến, cắt tỉa những cành cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trước khi bão ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng, mục tiêu của ngành điện là nhận diện, xử lý nguy cơ từ sớm, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng khi thiên tai xảy ra.

“PC Đà Nẵng sẽ nhận diện và xử lý nguy cơ từ sớm, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng khi thiên tai xảy ra”, ông Tuân nhấn mạnh.

Không chỉ chuẩn bị nguồn lực để xử lý sự cố, PC Đà Nẵng đã xây dựng phương án vận hành trong điều kiện thiên tai, trong đó xác định rõ những phụ tải cần ưu tiên duy trì hoặc khôi phục điện.

Theo phương án năm 2026, các cơ quan điều hành của thành phố, hệ thống thông tin liên lạc, bệnh viện, sân bay, quân đội, công an, nhà máy nước và các công trình thiết yếu được ưu tiên cấp điện trong tình huống thiên tai trên diện rộng.

Đặc biệt, PC Đà Nẵng đã rà soát hệ thống điện cấp cho các trạm bơm chống ngập trọng điểm, xây dựng phương án bảo đảm nguồn điện liên tục 24/24 giờ để các trạm bơm có thể vận hành khi xảy ra mưa lớn, góp phần tiêu thoát nước và hạn chế ngập úng đô thị.

Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng đường dây và thiết bị cấp điện cho trạm bơm; xử lý các nguy cơ trên lưới, quản lý hành lang tuyến, vệ sinh cách điện và chuẩn bị nhân lực, phương tiện để xử lý nhanh những tình huống bất thường.

Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng đã làm việc với 625 doanh nghiệp, khách hàng lớn có máy phát điện riêng để sẵn sàng huy động nguồn tại chỗ khi hệ thống gặp tình huống căng thẳng.

Một nguyên tắc được PC Đà Nẵng đặt lên hàng đầu là không vì yêu cầu khôi phục điện nhanh mà bỏ qua điều kiện an toàn. Khi khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn, ngành điện có thể chủ động cô lập khu vực để bảo vệ tính mạng người dân và lực lượng vận hành. Chỉ sau khi hiện trường được kiểm tra, đánh giá và xác định đủ điều kiện, việc đóng điện mới được thực hiện.

Về lâu dài, PC Đà Nẵng đang triển khai định hướng kỹ thuật lưới điện giai đoạn 2026-2030 theo hướng kiên cố hóa kết hợp số hóa. Một số giải pháp được tập trung gồm thay thế cột có khả năng chịu lực cao hơn, gia cố móng tại vùng đất yếu, nâng cao khoảng vượt tại các khu vực thường xuyên ngập lũ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, vận hành.

Song song với các giải pháp của ngành điện, PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trong gia đình trước khi mưa bão xảy ra.

Theo đó, các hộ cần kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn, thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, bong tróc, mục nát; không để điện rò rỉ ra mái tôn, tường nhà, hàng rào hoặc cây cối. Thiết bị đóng, cắt chống dòng rò cần được lắp đặt phù hợp, đồng thời không bố trí thiết bị điện tại những nơi ẩm ướt hoặc có nguy cơ ngập nước.

Khi chằng chống nhà cửa trước bão, người dân cũng phải bảo đảm khoảng cách an toàn với đường dây điện. Các cột ăng-ten, biển quảng cáo, giàn giáo, mái tôn và vật dụng có khả năng bị gió cuốn cần được gia cố chắc chắn, tránh va quệt vào đường dây.

Trong thời gian mưa lớn, dông lốc, người dân tuyệt đối không trú dưới cột điện hoặc gần công trình điện; không chạm vào dây chằng, dây nối đất, thùng công tơ hay các kết cấu kim loại. Khi nhà bị ngập, cần cắt aptomat hoặc cầu dao tổng để tránh rò điện gây tai nạn.

Nếu phát hiện dây điện bị đứt, cây đổ vào đường dây, trạm điện, móng cột sạt lở hoặc có hiện tượng phóng điện, người dân không được đến gần, đồng thời cảnh báo người xung quanh và báo ngay cho ngành điện hoặc chính quyền địa phương.

PC Đà Nẵng cũng lưu ý không di chuyển bằng thuyền, bè tại khu vực ngập lụt có đường dây điện sát mặt nước; không buộc gia súc, thuyền bè vào cột điện và không mang vác, dựng vật dụng, công trình gần đường dây, trạm điện.

Trong thời gian mưa bão, giông sét, người dân không tự sửa chữa điện, không leo lên mái nhà, sân thượng và không đứng gần đường dây điện. Máy phát điện cũng không được sử dụng trong nhà hoặc khu vực kín do nguy cơ mất an toàn.

Sau khi mưa bão kết thúc, người dân cần kiểm tra kỹ hệ thống điện sau công tơ, loại trừ các hư hỏng và nguy cơ mất an toàn trước khi đóng điện trở lại.

Trường hợp có người bị điện giật, cần nhanh chóng cắt nguồn điện, sử dụng dụng cụ cách điện để tách nạn nhân khỏi nguồn điện và gọi cấp cứu 115.

Khi xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan đến điện, người dân có thể liên hệ ngành điện qua số 1558 hoặc 19001909.

Với việc chuẩn bị đồng bộ từ lưới điện, nhân lực, vật tư, phương tiện đến phương án vận hành và sự phối hợp của người dân, PC Đà Nẵng hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự cố, bảo đảm an toàn trong thiên tai và rút ngắn thời gian khôi phục điện khi điều kiện cho phép. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng điện của thành phố./.