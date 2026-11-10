Đà Nẵng chủ động '4 tại chỗ' bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ

Khu vực miền núi là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, có diện tích tự nhiên hơn 7.761 km2 với 37 xã, 420 thôn, là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở núi và lũ quét. Vì vậy các phương án ứng phó với thiên tai, lũ lụt từ vùng đồng bằng, ven biển đến vùng miền núi, sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu đều được các địa phương khẩn trương thực hiện.

Mưa lớn khiến cho các tuyến đường vào nhiều ngôi làng bị sạt lở, giao thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Các tổ xung kích sẵn sàng

Nằm trong vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập mỗi khi nước sông Thu Bồn dâng cao, trong hai ngày qua, người dân ở thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng tất bật với công việc chuẩn bị để ứng phó với lũ lụt.

Thôn Chiêm Sơn đã thành lập đội xung kích gồm các thanh niên có tâm huyết, có sức khỏe, các đồng chí tổ trưởng các tổ, đội, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, các tổ đoàn kết và thanh niên tình nguyện. Các thành viên trong đội xung kích được Chủ tịch UBND xã phê duyệt và được trang bị đầy đủ các thiết bị như áo phao, đèn pin, ghe xuồng và nhiên liệu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Theo ông Phan Đình Duy Phú, thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, để ứng phó với thiên tai, nhất là bão lũ, lãnh đạo xã Duy Xuyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ, đội xung kích ở từng thôn chủ động rà soát và bổ sung lực lượng, phương tiện thiết bị và lương thực, nhiên liệu để ứng phó với thiên tai và kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Trên cơ sở phương án phòng chống thiên tai, đến nay Duy Xuyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban thôn tổ chức rà soát, kiện toàn lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, hậu cần bảo đảm sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Hiện xã đã chuẩn bị hơn 1.000 áo phao, phao cứu sinh; hàng chục xe tải, ca-no, xuồng cứu hộ, ghe máy, cưa lốc và hàng trăm thiết bị cầm tay được bố trí tại các khu vực xung yếu để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên Trung tá Mạc Văn Xuân cho biết, trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã được chính quyền địa phương cấp kinh phí để mua thêm các phương tiện, thiết bị như xuồng máy, thiết bị máy móc các loại. Đơn vị duy trì nghiêm phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu kịp thời.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các lớp dạy lái cano cho các đội trưởng các thôn để chủ động ứng cứu và di chuyển người từ những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Không để cộng đồng bị thiếu ăn trong bão lũ

Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên hơn 7.761 km2 với 37 xã, 420 thôn, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhất là bão lũ gây sạt lở núi, ách tắc giao thông khiến nhiều vùng đồng bào bị cô lập không bị thiếu lương thực, thực phẩm, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Leng chuyển người trong vùng sạt lở núi đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung rà soát tập trung vào các khu vực thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt do mưa lớn; các tuyến giao thông, cầu, cống, công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; các khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở bờ sông; các vùng sản xuất nông nghiệp dễ bị ảnh hưởng bởi mưa bão; các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, nhà thiếu kiên cố, các đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai để bố trí phương án sơ tán hợp lý.

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, lũ lụt gây sạt lở núi và tắc đường, Phó Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng Cao Đăng Tiến thông tin, qua kiểm tra cho thấy, xã Khâm Đức chủ yếu chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập lũ và sạt lở và nắng nóng kéo dài.

Để ứng phó với nguy cơ lũ lụt gây sạt lở núi, Khâm Đức đã triển khai đến tất cả các thôn, các hộ đồng bào chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu. UBND xã trích ngân sách để mua và dự trữ lương thực trong cộng đồng để kịp thời hỗ trợ cho đồng bào ở những khu vực bị thiên tai.

Phương án ứng phó với thiên tai được xã Khâm Đức xây dựng trên cơ sở chấp hành nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Các ban thôn tiến hành rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, thống kê số hộ dân cần sơ tán phù hợp, trong đó chú trọng các đối tượng yếu thế cần ưu tiên như người già yếu, neo đơn, bệnh tật để sơ tán xen ghép đến nhà của người thân, nhà của cộng đồng. Đây cũng là phương án bố trí sơ tán xen ghép được hầu hết các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng áp dụng trong mùa mưa bão.

Ủy viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, nguyên tắc 4 tại chỗ gồm: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, nhất là bão lũ là nguyên tắc xuyên suốt trong các kịch bản ứng phó với thiên tai.

Đến nay các địa phương trong toàn thành phố đã xây dựng hoàn chỉnh các phương án ứng phó với thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đồng bào bị thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa lũ.

Công tác chỉ huy, công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc sát trùng, xử lý nguồn nước và các tổ, đội xung kích đã được kiện toàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Cùng với việc thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; thành phố Đà Nẵng duy trì trực 24h/24h tại Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, điều hành lực lượng ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.